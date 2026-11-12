Підставою для тимчасової заборони на виїзд можуть стати несплачені аліменти, штрафи та судові рішення. У Держприкордонслужбі пояснили, як самостійно перевірити наявність таких обмежень онлайн і як підтвердити дату перетину кордону.

Виїзд за кордон в Україні знову в центрі роз'яснень Держприкордонслужби. Цього разу відомство пояснило, як будь-який громадянин може самостійно дізнатися, чи є щодо нього тимчасова заборона на виїзд, - без письмових запитів і очікування на відповідь.

У Державній прикордонній службі України нагадали: несплачені аліменти, неоплачені штрафи або окремі судові рішення можуть стати підставою для тимчасового обмеження права виїзду за межі країни.

Перевірити, чи стосується вас така заборона, можна через електронний сервіс «Особистий кабінет» на офіційному вебпорталі ДПСУ. Жодних додаткових звернень до держорганів для цього не потрібно.

«Дізнатися про наявність окремих обмежень на виїзд з України можна через електронний сервіс «Особистий кабінет», розміщений на офіційному вебпорталі ДПСУ», - зазначають у відомстві.

У прикордонній службі підкреслюють: кабінет показує не всі можливі підстави для відмови у перетині кордону. Через нього можна перевірити лише окремі тимчасові обмеження, оформлені відповідно до законодавства.

Йдеться про заборони, підставою для яких стали судові рішення та постанови державних виконавців. Такі обмеження зазвичай стосуються людей із невиконаними фінансовими зобов'язаннями - несплаченими аліментами, штрафами чи іншими боргами.

Важливий момент: електронний кабінет призначений виключно для перегляду власної інформації. Перевірити через нього дані інших громадян неможливо.

Як підтвердити дату перетину кордону

Окремо у ДПСУ пояснили, як офіційно підтвердити дату в'їзду в Україну або виїзду за кордон. Така довідка може знадобитися для звернення до консульських установ, іноземних органів або для оформлення соціальних виплат.

Найпростіший спосіб - попросити прикордонника безпосередньо під час паспортного контролю проставити в паспортному документі даташтамп. Така позначка засвідчує дату перетину кордону і слугує офіційним підтвердженням.

«Громадяни можуть звернутися до прикордонника під час паспортного контролю та проставити в паспортному документі даташтамп», - роз'яснили у відомстві.

У ДПСУ також нагадали, що правила перетину кордону для чоловіків залежать від віку, військово-облікового статусу та наявності законних підстав для виїзду. Саме лише бронювання від мобілізації не гарантує, що чоловіка випустять за кордон, - прикордонники перевіряють усі документи та підстави.

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