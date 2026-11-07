Наявність інвалідності є законною підставою для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану, але сам статус ще не гарантує перетин кордону. Прикордонники перевіряють документи і мають право відмовити, якщо вони не в порядку.

Виїзд за кордон під час воєнного стану для чоловіків призовного віку залишається чітко регламентованим, і наявність інвалідності - одна з дозволених підстав для перетину державного кордону. Однак, як пояснюють юристи Судово-юридичної газети, сам факт інвалідності не є автоматичною гарантією, що прикордонники пропустять чоловіка на КПП.

Право на виїзд під час воєнного стану мають чоловіки, яких визнано особами з інвалідністю, незалежно від групи. Проте прикордонники на пунктах пропуску перевіряють не слова, а документи - і саме тут найчастіше виникає причина для відмови.

Чому можуть відмовити на кордоні

Головна причина відмов - відсутність або недійсність підтверджувальних документів. Чоловік має показати прикордонникам документ, який підтверджує інвалідність, та військово-обліковий документ із відповідною відміткою. Якщо посвідчення про інвалідність прострочене, містить виправлення або дані не збігаються з реєстрами - у перетині можуть відмовити.

Окрема проблема - підроблені або «куплені» довідки. Після масштабних перевірок МСЕК і резонансних ситуацій із фіктивною інвалідністю прикордонники посилили контроль за документами. Якщо у військовозобов'язаного виявлено документ, який викликає сумніви, його можуть затримати для перевірки, а сам виїзд - заблокувати.

Які документи потрібні на КПП

Для виїзду за кордон чоловікові з інвалідністю варто мати при собі повний пакет: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення) з відміткою про виключення з військового обліку або відстрочку, а також оригінал документа, що підтверджує інвалідність - посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК.

Якщо чоловік супроводжує іншу особу чи їде за станом здоров'я, можуть знадобитися додаткові документи - медичні довідки, направлення на лікування. Відсутність хоча б одного ключового документа - пряма підстава для відмови у перетині.

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