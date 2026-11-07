З січня 2026 року держава запровадила цілий перелік виплат для родин із дітьми - від допомоги при вагітності до одноразової підтримки першокласників. Розміри сягають від 7000 грн щомісяця до 50 000 грн одноразово на дитину.

Грошова допомога для українських родин із дітьми з початку 2026 року стала помітно більшою. Держава вибудувала систему виплат, яка супроводжує сім'ю від вагітності жінки до першого класу дитини. Які саме суми можна отримати, розповіла начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, повідомляє «Патріот Донбасу».

Найбільша зміна торкнулася допомоги при народженні. Для дітей, народжених після 31 грудня 2025 року, виплата становить 50 000 грн одноразово. Для малюків, які з'явилися на світ до 31 грудня 2025 року включно, діє попередня схема - 41 280 грн: 10 320 грн виплачують одразу, решту по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців. Якщо народилося двоє чи більше дітей, допомогу нараховують на кожну дитину окремо.

Гроші отримує один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Звернутися треба протягом 12 місяців із дня народження. Виплату зараховують на особовий рахунок в уповноваженому банку або видають через виплатні об'єкти АТ «Укрпошта».

Які виплати діють із січня 2026 року

Перший етап - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. На неї можуть розраховувати жінки, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соцстрахування, зокрема неповнолітні. Розмір - 7000 грн на місяць. Стандартна тривалість - 70 днів до пологів і 56 після (70, якщо були ускладнення). Для жінок 1-3 категорій Чорнобильської катастрофи виплату надають за 180 днів відпустки. Звернутися слід не пізніше ніж через шість місяців після закінчення відпустки.

Після народження батьки також можуть отримати «Пакунок малюка» - натуральну допомогу або грошову компенсацію на вибір. Компенсація становить три прожиткові мінімуми для дітей до шести років, у 2026 році це 8451 грн.

Далі призначають допомогу для догляду за дитиною до одного року - 7000 грн на місяць на кожну дитину. Для дітей з інвалідністю застосовують коефіцієнт 1,5, тобто 10 500 грн. Отримує її мати або інший законний представник, який фактично доглядає за немовлям. Важливо: якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, сім'я теж має право на виплату. Кошти переказують на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

Для батьків дітей від одного до трьох років, які поєднують виховання з роботою, запровадили новий вид допомоги - «єЯсла». Розмір - 8000 грн на місяць на кожну дитину, для дітей з інвалідністю - 12 000 грн. Отримати можуть батьки або опікуни, які вийшли на роботу на повний робочий день після того, як дитині виповнився рік.

Завершує цикл одноразова виплата для першокласників - «Пакунок школяра» на 5000 грн. Заяву треба подати до 1 листопада поточного року. Гроші надають у безготівковій формі на спеціальний рахунок, витратити їх можна лише на шкільне приладдя, книжки, одяг і взуття протягом 180 календарних днів.

Виплати для усиновителів і опікунів

Усиновлювачі дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, отримують допомогу в розмірі 50 000 грн (або 41 280 грн залежно від дати рішення суду). Якщо дитину всиновило подружжя, виплату призначають одному з них на їхній розсуд. Заяву подають протягом 12 місяців із дня набрання законної сили рішенням суду.

Окремо передбачена допомога на дітей під опікою чи піклуванням. Її розмір - різниця між нормативом і середньомісячним доходом дитини: 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку або 3,5 - для дитини з інвалідністю. Призначають на 12 місяців.

Одинокі матері, одинокі усиновлювачі або мати чи батько в разі смерті одного з батьків можуть отримувати допомогу до 18 років дитини (до 23 років, якщо вона навчається на денній формі). Суму розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу.

Також держава підтримує родини, які доглядають за дитиною з тяжким захворюванням без встановлення інвалідності - онкологією, ДЦП, рідкісними орфанними хворобами, тяжкими травмами тощо. Щомісяця платять два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку. Виплату призначають на шість місяців.

Як оформити виплату

За більшістю видів допомоги потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або надіслати документи поштою. Базовий пакет - заява встановленої форми та свідоцтво про народження дитини. Для опікунів додатково потрібне рішення про встановлення опіки, для «єЯсел» - копія наказу про вихід на роботу. На частину виплат заяву можна подати через портал «Дія», якщо технічна можливість доступна.

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