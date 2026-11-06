В Україну йде арктичний холод із мокрим снігом та нічними морозами. Синоптики назвали, коли чекати штормових поривів вітру до 15 м/с і скільки протримається похолодання.

Нічні морози та штормові пориви до 15 м/с в Україні на цьому тижні посилюються: синоптики попереджають про прихід арктичного повітря, яке принесе мокрий сніг, хуртовини та відчутне похолодання. Погоду в країні визначатиме малорухомий антициклон із холодним повітрям із півночі Європи.

Як повідомляє ТСН із посиланням на синоптиків, похолодання затримається в Україні щонайменше до 10 листопада. Після цього очікується коротке потепління, однак разом із ним, за словами фахівців, повернуться дощі.

Коли вдарять морози і де чекати мокрого снігу

За даними синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями в Україні спостерігатиметься некомфортний вітер із поривами 10-14 м/с, а місцями можливі й штормові пориви від 15 м/с і більше. Вночі прогнозується невеликий мороз від 0 до -3 °C, тоді як на сході та півдні країни буде дещо тепліше: +1...+4 °C. Упродовж дня стовпчики термометрів покажуть +4...+8 °C.

Синоптик Ігор Кібальчич уточнив, що погоду визначатимуть антициклон із заходу та холодне повітря з півночі Європи. Завдяки антициклону на більшості території України буде сухо. Лише в окремі дні на півдні та південному заході можливі невеликі дощі, а в Карпатах - інколи з мокрим снігом.

В Українському гідрометеорологічному центрі підтвердили, що надходитиме холодне повітря з північного заходу. У більшості областей очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі - від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні +2...+7 °C, вдень - +4...+9 °C.

Що відбувається з магнітним полем Землі

Паралельно з похолоданням фахівці фіксують підвищення геомагнітної активності. Наразі магнітна буря досить слабка, проте, за даними синоптиків, геомагнітна активність може сягнути активного рівня в наступні дні. Метеочутливим людям радять звернути увагу на самопочуття, особливо в дні різкої зміни погоди.

Як підготуватися до морозів і вітру

Перед першими морозами варто подбати про безпеку на дорогах: вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, а на дорогах можлива ожеледиця. Водіям рекомендують перевірити стан акумулятора, рідини в бачку омивача та зимових шин.

Мешканцям Карпатського регіону, де ймовірний мокрий сніг, варто бути готовими до погіршення видимості та ожеледиці на гірських перевалах. Синоптики радять стежити за оновленням прогнозу, адже погодна ситуація швидко змінюється.

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