Перед тим як узяти заправний пістолет, варто заглушити мотор. Пояснюємо, чому залишати двигун працюючим на АЗС ризиковано навіть на сучасних авто та які збої це провокує.

Водійські права в Україні видаватимуть по-новому вже з листопада, однак чимало базових правил безпеки на дорозі й на АЗС залишаються незмінними. Одне з таких - глушити двигун перед заправкою. Попри те, що цю вимогу знає майже кожен автомобіліст, насправді дотримуються її далеко не всі.

Ключова причина, чому мотор варто вимикати, - елементарна пожежна безпека. Летючі пари пального здатні спалахнути від найменшої іскри, яка гіпотетично може з'явитися в зоні вихлопного тракту. Найбільше це загрожує старим машинам із карбюраторними двигунами або транспорту з модифікованою вихлопною системою.

У сучасних автомобілях різні електронні блоки та додаткові запобіжники істотно знижують такі ризики. Проте це жодним чином не скасовує загального правила: незалежно від року випуску і технічного стану авто, перед візитом до колонки двигун слід обов'язково деактивувати.

Чому ще не варто залишати двигун працюючим

Є й менш очевидна проблема. Працюючий мотор здатен спотворювати коректність відображення рівня пального. Під час заправки бортовий комп'ютер іноді хибно інтерпретує об'єм бензину чи дизеля в баку, тому аналогова стрілка або цифровий індикатор можуть не зафіксувати реальний приріст пального. Зазвичай показники стабілізуються лише після повного вимкнення і повторного запуску.

Дехто не глушить двигун через звичайний страх, що після зупинки машина просто не заведеться знову. Така ситуація трапляється з автівками, які вже мають приховані дефекти в ланцюзі стартера чи акумулятора. Іноді несправність нагадує про себе раптово, а її діагностика вимагає зайвих грошей і часу.

Втім, не завжди йдеться про навмисне нехтування: людина може банально забути повернути ключ через поспіх, робочий дзвінок або жваву розмову з пасажирами.

Що робити водієві на АЗС

Навіть якщо ваша сучасна іномарка нашпигована передовими системами захисту, цим простим правилом краще не нехтувати. Перш ніж торкатися заправного пістолета, знайдіть хвилину, щоб заглушити двигун. Це вбереже вас від потенційних аварійних ситуацій і збоїв у роботі паливного датчика.

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