Військовозобов'язаним радять регулярно перевіряти статус у «Резерв+», щоб не лишитися без броні чи відстрочки. Понад 90% таких документів система продовжує самостійно, але за певних умов доведеться подавати документи повторно.

Військовий облік у Резерв+ варто тримати в порядку, адже воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 29 січня 2027 року. Тож вимоги щодо військового обліку для військовозобов'язаних лишаються чинними, а відстрочки та звільнення від мобілізації - не безстрокові документи.

Частина чоловіків має відстрочку або звільнення від мобілізації, що дозволяє на законних підставах тимчасово не виконувати військовий обов'язок. Але ці папери варто регулярно перевіряти. Як саме і де дивитися свій статус, пояснив Львівський ОТЦК та СП.

Як перевірити, чи діє відстрочка або бронювання

Перевірити чинність відстрочки чи робочого бронювання можна онлайн - через застосунок "Резерв+". Понад 90% таких документів система продовжує самостійно, синхронізуючись із різними державними реєстрами. Тобто більшості людей не потрібно збирати й повторно подавати жодні довідки, щоб бронь лишилася чинною.

Проте за певних умов документ можуть і не продовжити автоматично - тоді доведеться подавати папери повторно. Щоб уникнути неприємностей, досить відкрити профіль у "Резерв+" і подивитися точний термін дії свого документа та поточний статус.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася автоматично

Якщо система не продовжила документ сама, у ТЦК радять три кроки. Спершу проаналізувати, чи досі існує законна підстава для звільнення від служби. Далі перевірити актуальність персональних даних у реєстрах. І зрештою оформити новий запит у "Резерв+" або особисто подати документи до найближчого ЦНАПу.

Бронювання оформлює лише директор - через "Дію"

Окремий момент стосується робочого бронювання. Якщо директор підприємства обіцяє "оформити бронь" усно, цього замало: працівник має самостійно зайти в "Резерв+" і перевірити свій актуальний обліковий статус. Списки на бронювання компанії подають виключно через державний портал "Дія", і зробити це може лише директор. Самостійно "забронювати" себе громадянин не може.

Аби претендувати на бронювання, людина має працювати на підприємстві зі статусом критично важливого, а її військово-облікові дані повинні бути повністю впорядковані. Інакше з бронею зазвичай виникають проблеми.

Із цього правила є винятки для підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, визнаних критично важливими для потреб Збройних сил України. Для них діє особливий механізм: таких працівників можуть тимчасово, на строк до 45 днів, забронювати навіть за наявності окремих порушень у військовому обліку.

Електронний реєстр "Оберіг"

Усю систему тепер об'єднує електронний реєстр "Оберіг". Він підтягує дані з інших державних баз, дає змогу формувати електронні військові документи та надійно зберігає інформацію про громадян. Якщо в системі виявили неточності, на ручне введення нових даних операторам дають до п'яти робочих днів.

Оскільки воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть щонайменше до 29 січня 2027 року, військовозобов'язаним рекомендують регулярно перевіряти стан своїх документів і своєчасно оновлювати дані. Це допомагає уникнути проблем під час зустрічі з представниками ТЦК.

Раніше Politeka повідомляла, як діяти, якщо в Резерв+ з'явився новий статус.

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