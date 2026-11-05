Нацбанк провів операції з обміну безготівкової валюти на готівку, щоб підкріпити каси банків, і долар у обмінниках різко впав у ціні.

Курс долара в Україні знову пішов униз після дій Нацбанку - на початку листопада регулятор задовольнив попит фінустанов на іноземну валюту, і американська валюта в обмінниках подешевшала.

Як повідомляє Національний банк України, у перші дні листопада попит на валюту зріс. Причин кілька: збільшилися бюджетні видатки на оборону та безпеку, а громадяни традиційно активізувалися на початку місяця, коли оновлюються щомісячні ліміти на купівлю валюти.

Чому гривня тимчасово слабшала

Одночасно пропозиція іноземної валюти була обмежена. Наприкінці жовтня відбулося масове відшкодування ПДВ, а російські обстріли завадили сезонному зростанню експорту - аграрний та металургійний сектори продавали менше валюти. На тлі цього гривня періодично слабшала щодо долара.

Щоб урівноважити ринок, Нацбанк провів консультації з учасниками ринку. Уже 3 листопада регулятор здійснив превентивні операції з обміну безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків.

Скільки валюти викупили банки

Заявлена НБУ пропозиція виявилася значно більшою за реальний попит. Регулятор запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро, але банки викупили лише 14 млн доларів, а євро взагалі не користувався попитом. Щоб підтримати ліквідність й надалі, Нацбанк планував повторити такі самі операції 4 листопада.

Ці цифри доводять: жодного дефіциту готівкової валюти в Україні немає. Гривня почала зміцнюватися.

Що це означає для цін і курсу в обмінниках

Станом на вечір 3 листопада курс продажу долара в обмінниках різко впав. Якщо напередодні американську валюту продавали за курсом понад 47 грн/долар, то за день вартість знизилася до 46,5 грн/долар. Такі дані наводить портал Мінфін.

Офіційний курс долара, який НБУ встановив на середу, 4 листопада, становив 45,66 гривні. Різниця між офіційним курсом і курсом продажу в банках звузилася після дій регулятора.

Де вигідніше міняти валюту

Для звичайної людини ситуація означає просте правило: якщо маєте зайві долари, а потрібна гривня - зараз вигідніше дочекатися, поки курс у обмінниках стабілізується на нижчих позначках. Водночас купувати валюту з розрахунку на швидке подорожчання наразі сенсу немає: НБУ показав, що готовий задовольняти попит без дефіциту, і це стримує стрибки курсу.

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