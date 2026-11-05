Змінили місце проживання - обов'язково повідомте територіальний центр комплектування. Адвокат пояснив, у який строк це треба зробити та який штраф загрожує за ігнорування вимоги.

Штрафи за порушення військового обліку в Україні можуть сягати десятків тисяч гривень, і часом їх нараховують через банальну неуважність: людина просто переїхала на іншу вулицю чи в інше місто й не повідомила про це ТЦК. Юристи наголошують - зміна місця проживання є підставою для обов'язкового оновлення облікових даних.

Адвокат пояснив, що навіть переїзд у межах одного населеного пункту, але на іншу адресу, вважається зміною місця проживання. Тож чоловік, який стоїть на військовому обліку, зобов'язаний особисто повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за новою адресою.

Скільки часу дається на повідомлення ТЦК

Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку (постанова Кабміну №1487), військовозобов'язані зобов'язані повідомити ТЦК про зміну місця проживання протягом 7 днів з моменту переїзду. Цей строк є жорстким, і його невиконання вже саме по собі може розглядатися як порушення правил військового обліку.

Який штраф загрожує за неповідомлення

Відповідальність передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У звичайний (мирний) час штраф становить від 3 400 до 5 100 грн. Однак наразі в Україні діє особливий період, тому суми значно вищі - від 17 000 до 25 500 грн за порушення правил військового обліку.

Важливо розуміти: якщо повістку направлено на стару адресу і її не отримано саме через те, що людина не повідомила про переїзд, це може обернутися додатковими проблемами. ТЦК вважатиме, що військовозобов'язаний належним чином повідомлений, а неявка за викликом тягне вже кримінальну відповідальність за ухилення.

Як правильно оновити дані після переїзду

Оновити облікові дані можна кількома способами. Найпростіший - через застосунок «Резерв+», де в особистому кабінеті можна змінити адресу проживання, номер телефону та електронну пошту без візиту до центру. Для цього достатньо авторизуватись через BankID або електронний підпис.

Другий варіант - особисто звернутися до ТЦК та СП за новим місцем проживання. Це потрібно не лише для повідомлення про зміну адреси, але й для зняття з обліку за попереднім місцем і взяття на облік за новим. При собі потрібно мати паспорт, військово-обліковий документ та документ, що підтверджує нову адресу (договір оренди, витяг про реєстрацію тощо).

Ще один шлях - через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там також можна подати заяву про зміну даних, і працівники передадуть її до відповідного ТЦК. Адвокат радить не затягувати з оновленням, адже «краще витратити 15 хвилин на оновлення даних, ніж потім доводити у суді, що повістка дійшла не за тією адресою».

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