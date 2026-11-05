Поменяли место жительства - обязательно сообщите территориальный центр комплектования. Адвокат объяснил, в какой срок это нужно сделать и какой штраф грозит за игнорирование требования.

Штрафы за нарушение воинского учета в Украине могут достигать десятков тысяч гривен, и порой их начисляют из-за банальной невнимательности: человек просто переехал на другую улицу или в другой город и не сообщил об этом в ТЦК. Юристы подчеркивают - смена места жительства является основанием для обязательного обновления учетных данных.

Адвокат объяснил, что даже переезд в пределах одного населенного пункта, но на другой адрес, считается сменой места жительства. Поэтому мужчина, состоящий на воинском учете, обязан лично сообщить территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по новому адресу.

Сколько времени дается на уведомление ТЦК

Согласно Порядку организации и ведения воинского учета (постановление Кабмина №1487), военнообязанные обязаны сообщить ТЦК о смене места жительства в течение 7 дней с момента переезда. Этот срок жесткий, и его невыполнение само по себе может рассматриваться как нарушение правил воинского учета.

Какой штраф грозит за неуведомление

Ответственность предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В обычное (мирное) время штраф составляет от 3 400 до 5 100 грн. Однако сейчас в Украине действует особый период, поэтому суммы значительно выше - от 17 000 до 25 500 грн за нарушение правил воинского учета.

Важно понимать: если повестка направлена на старый адрес и не получена именно из-за того, что человек не сообщил о переезде, это может обернуться дополнительными проблемами. ТЦК будет считать, что военнообязанный надлежащим образом уведомлен, а неявка по вызову влечет уже уголовную ответственность за уклонение.

Как правильно обновить данные после переезда

Обновить учетные данные можно несколькими способами. Самый простой - через приложение «Резерв+», где в личном кабинете можно изменить адрес проживания, номер телефона и электронную почту без визита в центр. Для этого достаточно авторизоваться через BankID или электронную подпись.

Второй вариант - лично обратиться в ТЦК и СП по новому месту жительства. Это нужно не только для уведомления о смене адреса, но и для снятия с учета по прежнему месту и постановки на учет по новому. При себе нужно иметь паспорт, военно-учетный документ и документ, подтверждающий новый адрес (договор аренды, выписка о регистрации и т.д.).

Еще один путь - через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Там также можно подать заявление об изменении данных, и сотрудники передадут его в соответствующий ТЦК. Адвокат советует не затягивать с обновлением, ведь «лучше потратить 15 минут на обновление данных, чем потом доказывать в суде, что повестка пришла не по тому адресу».

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