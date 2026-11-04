Пенсионный фонд Украины объяснил, за какой период учитываются доходы домохозяйства при назначении субсидии на отопительный сезон и что меняется для тех, кто недавно вышел на пенсию.

Субсидия на отопление в Украине на новый сезон снова на повестке дня, и на этот раз Пенсионный фонд разъяснил, за какие именно месяцы считают доход. Для большинства получателей это не просто формальность, ведь от расчетного периода напрямую зависит, какую сумму помощи назначат.

Если жилищную субсидию назначают с начала отопительного сезона, то есть с октября 2026 года, учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства за первое полугодие - с января по июнь включительно. Для пенсионеров действует отдельное правило: вместо пенсионных выплат за каждый месяц первого полугодия используют размер пенсии, начисленной за август 2026 года.

Если же помощь назначают не с начала сезона, расчетный период смещается. Например, при оформлении субсидии с ноября 2026 года учитывают доходы за апрель-сентябрь, а пенсию - за сентябрь. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Какие доходы включают в расчет

В среднемесячный совокупный доход домохозяйства могут входить: заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора, пенсии, денежное обеспечение военнослужащих, стипендии (кроме отдельных видов социальных), пособие по безработице и страховые выплаты, социальная помощь, денежные переводы из-за границы, дивиденды и другие доходы, данные о которых ПФУ получает или которые человек декларирует самостоятельно.

Для отдельных социальных выплат предусмотрен особый порядок расчета, а законодательство также определяет виды помощи и компенсаций, которые вообще не включают в совокупный доход.

Только что вышли на пенсию: пример расчета

Пенсионный фонд привел конкретную ситуацию. Женщина до июня 2026 года работала и получала зарплату 9000 гривен ежемесячно, а в июне ей назначили пенсию по возрасту, после чего она прекратила работать. Начисленная пенсия за август составила 5100 гривен.

Поскольку на момент обращения женщина является неработающей пенсионеркой и соответствует условиям специального порядка исчисления дохода, при назначении субсидии с октября ей учтут только 5100 гривен пенсии. Прежнюю зарплату 9000 гривен в расчет не включают. Это важно для тех, кто недавно завершил трудовую деятельность, однако правило не означает автоматического исключения предыдущей зарплаты в каждом случае.

Работающие пенсионеры: другой подсчет

Для работающих пенсионеров учитывают и зарплату, и пенсию. В примере ПФУ человеку назначили пенсию в июне 2026 года, но он продолжил работать. С января по июнь его зарплата составляла 6200 гривен ежемесячно, а начисленная пенсия за август - 3100 гривен. Среднемесячный доход для расчета субсидии в таком случае: 6200 + 3100 = 9300 гривен.

Как оформить и когда подавать заявление

Для большинства домохозяйств, которые уже получали субсидию, ПФУ проводит перерасчет на отопительный сезон автоматически. Заявление и декларацию подают те, кто оформляет помощь впервые, кому ранее отказали или у кого изменились обстоятельства. Если документы поданы до 30 ноября 2026 года включительно, при наличии права субсидию могут назначить с начала сезона - октября. После этого срока ее обычно назначают с месяца обращения.

Подать документы можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ. В ПФУ подчеркивают: приведенные суммы - это доходы для расчета, а не размер самой субсидии, которую определяют индивидуально с учетом доходов, состава домохозяйства и расходов на жилищно-коммунальные услуги в пределах нормативов.

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