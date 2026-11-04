Пенсійний фонд України пояснив, за який період враховуються доходи домогосподарства під час призначення субсидії на опалювальний сезон і що змінюється для тих, хто нещодавно вийшов на пенсію.

Субсидія на опалення в Україні на новий сезон знову на порядку денному, і цього разу Пенсійний фонд роз'яснив, за які саме місяці рахують дохід. Для більшості отримувачів це не просто формальність, адже від розрахункового періоду напряму залежить, яку суму допомоги призначать.

Якщо житлову субсидію призначають із початку опалювального сезону, тобто з жовтня 2026 року, до уваги беруть середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за перше півріччя - із січня до червня включно. Для пенсіонерів діє окреме правило: замість пенсійних виплат за кожен місяць першого півріччя використовують розмір пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

Якщо ж допомогу призначають не з початку сезону, розрахунковий період зсувається. Наприклад, при оформленні субсидії з листопада 2026 року враховують доходи за квітень-вересень, а пенсію - за вересень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Які доходи включають до розрахунку

До середньомісячного сукупного доходу домогосподарства можуть входити: заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, пенсії, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендії (крім окремих видів соціальних), допомога по безробіттю та страхові виплати, соціальна допомога, грошові перекази з-за кордону, дивіденди та інші доходи, про які ПФУ отримує відомості або які людина декларує самостійно.

Для окремих соціальних виплат передбачено особливий порядок розрахунку, а законодавство також визначає види допомоги та компенсацій, які взагалі не включають до сукупного доходу.

Щойно вийшли на пенсію: приклад розрахунку

Пенсійний фонд навів конкретну ситуацію. Жінка до червня 2026 року працювала й отримувала зарплату 9000 гривень щомісяця, а в червні їй призначили пенсію за віком, після чого вона припинила працювати. Нарахована пенсія за серпень становила 5100 гривень.

Оскільки на час звернення жінка є непрацюючою пенсіонеркою і відповідає умовам спеціального порядку обчислення доходу, при призначенні субсидії з жовтня їй врахують лише 5100 гривень пенсії. Колишню зарплату 9000 гривень до розрахунку не включають. Це важливо для тих, хто нещодавно завершив трудову діяльність, однак правило не означає автоматичного виключення попередньої зарплати в кожному випадку.

Працюючі пенсіонери: інший підрахунок

Для працюючих пенсіонерів враховують і зарплату, і пенсію. У прикладі ПФУ людині призначили пенсію в червні 2026 року, але вона продовжила працювати. Із січня до червня її зарплата становила 6200 гривень щомісяця, а нарахована пенсія за серпень - 3100 гривень. Середньомісячний дохід для розрахунку субсидії в такому разі: 6200 + 3100 = 9300 гривень.

Як оформити і коли подавати заяву

Для більшості домогосподарств, які вже отримували субсидію, ПФУ проводить перерахунок на опалювальний сезон автоматично. Заяву та декларацію подають ті, хто оформлює допомогу вперше, кому раніше відмовили або в кого змінилися обставини. Якщо документи подані до 30 листопада 2026 року включно, за наявності права субсидію можуть призначити з початку сезону - жовтня. Після цього строку її зазвичай призначають із місяця звернення.

Подати документи можна через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП або онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ. У ПФУ наголошують: наведені суми - це доходи для розрахунку, а не розмір самої субсидії, яку визначають індивідуально з урахуванням доходів, складу домогосподарства та витрат на житлово-комунальні послуги в межах нормативів.

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