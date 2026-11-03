Пенсійний фонд перерахував субсидії на опалювальний сезон, але після змін у складі сім'ї чи доходів декому доведеться подавати документи заново, інакше виплату можуть припинити.

Соціальні виплати в Україні цієї осені зазнали чималих змін, і житлова субсидія - не виняток. Пенсійний фонд уже перерахував допомогу на опалювальний сезон, однак частина отримувачів ризикує лишитися без виплат, якщо вчасно не подасть документи.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок субсидій на опалювальний період провели ще у жовтні. Проте допомогу за жовтень виплатять лише в листопаді, а компенсація за опалення буде частковою, адже розрахунок стартував з 16 жовтня.

Кому доведеться подавати заяву повторно

Пенсійний фонд автоматично перерахував субсидії більшості українців, яким допомогу призначили з 1 травня 2026 року. Це стосується і тих, кому на неопалювальний сезон призначили так звану «нульову» субсидію.

Повторне оформлення потрібне лише тоді, коли змінилися обставини, здатні вплинути на право на субсидію чи її розмір. Найчастіше йдеться про дві ситуації: зросли доходи сім'ї або змінився склад домогосподарства - наприклад, хтось переїхав, одружився або, навпаки, помер.

Які доходи враховує ПФУ

Період, за який рахують доходи, залежить від місяця звернення. Якщо субсидію оформлюють з листопада, до уваги беруть доходи за другий і третій квартали 2026 року. Для пенсіонерів правила інші - враховують виплату за вересень.

Якщо ж допомогу призначали в жовтні, то до уваги беруть доходи за перший і другий квартали, а для пенсій - за серпень. Крім доходів, ПФУ аналізує майновий стан сім'ї та навіть здійснені покупки.

У субсидії можуть відмовити родинам, які протягом року до звернення придбали квартиру, автомобіль або інше майно на суму понад 100 тисяч гривень. Під перевірку потрапляють і банківські рахунки: якщо на депозиті зберігається понад 100 тисяч гривень, виплату також можуть не призначити.

Як оформити субсидію та які документи потрібні

Тим, хто оформлює допомогу вперше або має зміни в домогосподарстві, знадобляться заява та декларація про доходи. Подати їх можна як особисто, так і дистанційно.

Особисто документи приймають у сервісних центрах ПФУ, центрах надання адміністративних послуг та через уповноважених посадовців територіальної громади. Дистанційно це можна зробити через портал «Дія», вебпортал або застосунок ПФУ, а також поштою.

Важливий нюанс: якщо оформити допомогу до кінця листопада, її призначать із початку періоду - з 1 жовтня. Якщо ж людина звернеться з 1 грудня чи пізніше, субсидію нарахують лише з місяця подання заяви. Інакше кажучи, втрачаються виплати щонайменше за жовтень і листопад.

Заборгованість за комунальні послуги не завжди заважає отримати субсидію. Якщо людина не може повністю погасити борг, варто укласти з постачальником договір про реструктуризацію - такий документ разом із заявою і декларацією передають до ПФУ.

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