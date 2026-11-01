Після звільнення з військової служби захисники мають право на кілька видів виплат - компенсацію за невикористану відпустку, недоотримане майно, допомогу на оздоровлення та інші. Розмір грошей залежить від обставин звільнення, вислуги років і грошового забезпечення.

Виплати для військових та ветеранів залишаються однією з найважливіших тем - після звільнення зі служби захисники можуть отримати одразу п'ять різних видів грошей. Які саме виплати передбачені і як їх оформити, розповіли на онлайн-платформі «Гаразд», передає Новини.LIVE.

Усі перерахунки відбуваються під час остаточного розрахунку, коли військовослужбовця виключають зі списків особового складу. Від того, скільки днів відпустки людина не використала, чи отримала все майно і з якої причини звільняється, залежить загальна сума, яку вона отримає на руки.

Компенсація за невикористану відпустку

Перший і найпоширеніший вид виплат - грошова компенсація за всі дні щорічної основної та додаткової відпустки, якими військовий так і не скористався. Порядок виплати визначають стаття 24 закону «Про відпустки» та стаття 10-1 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Сума рахується за кожен невикористаний день відпустки. До розрахунку входить посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові виплати. Тобто що більше днів відпустки залишилося і що вище грошове забезпечення, то більша компенсація.

Компенсація за недоотримане майно

Під час служби військовим видають форму, взуття, спорядження та інші речі за встановленими нормами. Якщо частину майна людина так і не отримала, при звільненні вона може претендувати на грошову компенсацію його вартості.

Для оформлення спершу треба звернутися до речової служби військової частини і взяти довідку з вказаною вартістю недоотриманого майна. Розрахунок робиться за цінами, встановленими на 1 січня поточного року. Далі командиру частини подається рапорт, до якого додають оригінал довідки. Після розгляду командир видає наказ із зазначеною сумою компенсації.

Порядок регулює постанова Кабміну № 178. Право на таку виплату мають офіцери, старшини, сержанти і рядові відповідних категорій.

Допомога на оздоровлення

Військовим передбачена щорічна грошова допомога на оздоровлення. Якщо людина мала на неї право, але не отримала до звільнення, питання виплати вирішується при остаточному розрахунку. Підставою є наказ командира про виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

Розмір допомоги визначають з урахуванням посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових виплат, крім винагород. Щоб перевірити, чи нарахована допомога, треба звернутися до фінансової служби частини.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби

Таку допомогу військові можуть отримувати раз на рік для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір становить місячне грошове забезпечення з урахуванням усіх складових, крім винагород.

Якщо військовий відповідав умовам, але не скористався правом до звільнення, він може порушити питання про виплату при остаточному розрахунку. Для цього подається рапорт командиру частини. Порядок виплати визначають постанова Кабміну № 704 та наказ Міноборони № 260. Перед звільненням варто уточнити у фінансовій службі, чи належить ця допомога.

Одноразова грошова допомога при звільненні

За певних умов військові при звільненні мають право на одноразову грошову допомогу. Її розмір залежить від причини звільнення, тривалості служби та інших обставин.

Для окремих категорій військових допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. Такий розмір застосовується, зокрема, при звільненні за станом здоров'я, у зв'язку із закінченням контракту, за віком або з інших передбачених законом підстав.

Для мобілізованих та призваних в особливий період діє інший порядок: допомога становить 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менше 25% місячного забезпечення. Враховуються повні місяці служби після призову, без додаткових винагород.

Одноразову допомогу не виплачують при звільненні через службову невідповідність, позбавлення військового звання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду та за вчинення корупційного адміністративного правопорушення.

Як оформити всі належні виплати

Перед звільненням зверніться до командування та фінансової служби військової частини і уточніть, які виплати передбачені саме у вашому випадку.

Для компенсації за недоотримане майно візьміть у речовій службі довідку про вартість майна і подайте рапорт командиру разом із її оригіналом.

Для матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби подайте рапорт командиру частини.

Перевірте, чи нарахована допомога на оздоровлення, через фінансову службу частини.

Стежте, щоб у наказі про виключення зі списків були вказані всі належні виплати та вислуга років.

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