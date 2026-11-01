Чоловіки до 25 років зі статусом «обмежено придатний» підлягають мобілізації нарівні з іншими - вік сам по собі відстрочки не дає.

Мобілізація в Україні та бронювання працівників знову в центрі уваги - цього разу через чоловіків, яким лише 22 роки, але яких можуть призвати нарівні з іншими. Йдеться про тих, хто свого часу пройшов військово-лікарську комісію і отримав статус «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

Таке висновок ВЛК стало прямою підставою для взяття молодих чоловіків на військовий облік саме як військовозобов'язаних, а не призовників. Тому звичайні правила та пільги, передбачені винятково для призовників, на цю категорію більше не поширюються.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів адвокат Юрій Айвазян. За його словами, сам факт того, що людині 22 роки, юридично не створює жодної самостійної відстрочки від призову.

Чому вік більше не гарантує захисту

Ключова проблема в тому, що законопроєкт №11379-д, який передбачає захист колишніх «обмежено придатних» до досягнення 25 років, досі перебуває на підписі у Президента і не набув чинності. «Ваші 22 роки не створюють самостійної законної відстрочки для цієї категорії військовозобов'язаних», - наголосив адвокат.

Аж поки законодавчі зміни не запрацюють, єдиним надійним варіантом для таких осіб залишається робоча відстрочка - за умови, що інших законних підстав для відстрочки немає.

Що каже закон про бронювання

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII, заброньовані громадяни, які перебувають на спеціальному військовому обліку, призову не підлягають.

Оформленням бронювання від мобілізації в ТЦК займається винятково підприємство-роботодавець, наділене відповідним правом. Тобто сам працівник у ТЦК з документами на бронь не йде - це робота компанії.

Як оформити робочу відстрочку

Молодому працівнику слід звернутися до уповноваженої особи на своєму підприємстві з проханням внести його дані до загального списку на бронювання. Далі роботодавець подає список до відповідного органу, а той - на погодження і постановку на спеціальний облік.

Варто зважити, що уряд планує до 1 грудня повністю оновити систему бронювання від мобілізації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що зараз кількість заброньованих перевищує кількість мобілізованих і стало способом незаконного ухилення від служби.

Кабмін уже скоригував чинні норми: переглянув ліміти на кількість людей, яких бізнес може залишити на роботі, уточнив критерії статусу «критично важливого» підприємства та змінив правила розширення квот. Влада також чітко прописала строки оформлення додаткової броні і визначила, у яких випадках запити компаній відхилятимуть без розгляду.

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