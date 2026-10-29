Верховна Рада продовжила мобілізацію до 29 січня 2027 року, тож військовозобов'язаним час оновлювати відстрочки. Автоматичне продовження працює не для всіх, тому юрист радить заздалегідь звертатися до ЦНАП із повним пакетом документів.

Продовження відстрочки від мобілізації через ЦНАП знову актуальне: парламент продовжив загальну мобілізацію ще на 90 днів, до 29 січня 2027 року, тож військовозобов'язаним доведеться оновлювати документи, які підтверджують право на відстрочку. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко.

Раніше дія документів про відстрочку була прив'язана до строку мобілізації. Після того, як Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації на період із 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року, перед багатьма українцями постало питання, як не втратити відстрочку.

Частина відстрочок може продовжитися автоматично, без участі людини. Однак якщо система самостійно не оновила дані, військовозобов'язаному доведеться проходити процедуру заново - збирати та подавати повний пакет документів через Центр надання адміністративних послуг.

Нормативні акти не визначають конкретного строку для подання нової заяви. Як пояснює адвокатка Дар'я Тарасенко, оскільки юридичний факт продовження мобілізації вже відбувся, громадяни можуть нести документи до ЦНАП уже зараз, не чекаючи завершення строку дії попередньої відстрочки.

Важливо не зволікати: в проміжку між завершенням дії старого документа та оформленням нового чоловіка можуть мобілізувати. Саме тому адвокатка рекомендує подавати заяви завчасно.

Які документи нести до ЦНАП для продовження відстрочки

Для успішного проходження процедури оформлення, за словами Дар'ї Тарасенко, необхідно мати при собі такий перелік документів:

оригінал паспорта громадянина України;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП);

актуальний військово-обліковий документ;

вичерпний перелік документів, що підтверджують право на відстрочку (згідно з додатком 5 до постанови Кабміну №560).

Варто нагадати, що в Україні змінилися правила подання документів на отримання відстрочки: тепер територіальні центри комплектування більше не приймають такі заяви. Оформити звернення військовозобов'язані можуть дистанційно через застосунок «Резерв+» або особисто в центрах надання адміністративних послуг.

Що робити, якщо в ЦНАП відмовляють приймати завчасно

Існує ймовірність недобросовісних дій з боку працівників ТЦК та СП: вони можуть відхиляти завчасне звернення, пояснюючи це тим, що чинна відстрочка ще не завершилася. У такій ситуації юрист радить не панікувати й просто передати зібраний пакет документів пізніше, коли строк підійде до завершення.

Наприкінці до цього було розширено й список категорій, які мають право на відстрочку від призову: до нього внесли штатних працівників та членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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