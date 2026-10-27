Мобілізація в Україні передбачає продовження відстрочки для військовозобов’язаних, які й надалі мають законні підстави для її отримання. У більшості випадків.

Мобілізація в Україні не вимагає повторного подання документів через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), адже продовження відбувається автоматично.

Автоматичне продовження можливе завдяки обміну інформацією між державними реєстрами. Якщо відомості підтверджують право людини на відстрочку, повторно подавати заяву та збирати документи не потрібно.

Такий механізм спрощує процедуру для тих, чиї обставини не змінилися, а необхідні дані доступні державним органам. Водночас автоматичне оновлення статусу можливе не в кожній ситуації.

У яких випадках потрібно йти до ЦНАП

Звернення до ЦНАП може знадобитися, якщо державні реєстри не дають змоги автоматично підтвердити підставу для відстрочки. Також додаткові документи можуть попросити надати представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тому перед завершенням чинного строку варто перевірити актуальність інформації про свою підставу. Якщо автоматичне продовження не відбулося або виникла потреба в додатковому підтвердженні, слід уточнити подальші дії.

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Коли можна подати документи

Порядок визначає постанова Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року. Згідно з нею, документи для продовження відстрочки за тією самою підставою через ЦНАП можна подати не раніше ніж за 30 календарних днів до завершення чинного строку.

Отже, Мобілізація в Україні не означає, що кожному військовозобов’язаному потрібно особисто звертатися до ЦНАП для поновлення відстрочки. Якщо право підтверджується державними реєстрами, процедура відбувається автоматично. Якщо ж перевірка не дає результату або потрібні додаткові відомості, може знадобитися особисте звернення.