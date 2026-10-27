Трикімнатні квартири у Києві за рік просіли в ціні найбільше — приблизно на 14%. Які медіанні ціни склалися в столиці восени 2026 року та де оренда найдорожча, а де найдешевша — читайте в матеріалі.

Оренда квартир у Києві цієї осені помітно змінилася — порівняно з минулим роком житло в столиці подешевшало одразу в усіх основних сегментах. Найсильніше просіли в ціні великі квартири.

За спостереженнями аналітиків порталу Zagorodna.com, трикімнатне житло за рік втратило в ціні приблизно 14%, однокімнатне — 6%, а двокімнатне — 4%. Попри загальне зниження, різниця між районами столиці лишається величезною.

Скільки коштує оренда квартири у Києві

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди в столиці склала: однокімнатна квартира — близько 16 тис. грн на місяць, двокімнатна — 23 тис. грн, трикімнатна — 36 тис. грн. Уже за рік усі три сегменти подешевшали, проте найпомітніше — квартири з трьома кімнатами.

Де оренда найдорожча

Печерський район і далі тримає першість за вартістю житла. Однокімнатна квартира тут коштує медіанно близько 35 тис. грн щомісяця, двокімнатна — у середньому 45 тис. грн, а трикімнатна — 67,6 тис. грн на місяць.

У Шевченківському районі однокімнатну квартиру можна орендувати приблизно за 22 тис. грн, а в Голосіївському та Подільському — близько 20 тис. грн.

Де можна орендувати дешевше

Найдоступнішим лишається Деснянський район. Однокімнатна квартира тут обійдеться приблизно в 9 тис. грн, двокімнатна — 10 тис. грн, трикімнатна — близько 14 тис. грн на місяць. У Дніпровському районі однокімнатна коштує близько 12,5 тис. грн, у Святошинському — 13,5 тис. грн.

Тож різниця між окремими районами столиці може перевищувати три-чотири рази, адже однокімнатна квартира коштує від 9 тис. грн у Деснянському районі до 35 тис. грн на Печерську.

Новобудова майже вдвічі дорожча за старий фонд

На ціну помітно впливає і тип будинку. Однокімнатна квартира в новобудові коштує в середньому близько 20 тис. грн на місяць. Аналогічне житло у хрущовці можна знайти приблизно за 11 тис. грн, а в панельному будинку — близько 10 тис. грн.

По суті орендар доплачує за нові комунікації, сучасний ремонт, ліфти, укриття, автономність та інфраструктуру житлового комплексу. Як повідомляє Zagorodna.com, для орендарів зниження цін означає більше можливостей для торгу й вибору — особливо на великі квартири та віддалені райони.

Раніше Politeka повідомляла, оренда квартир у Києві подешевшала: які ціни встановили у жовтні 2026 року.