Переказ на картку родичам не завжди потребує сплати податків.

Переказ на картку оподатковується залежно від того, хто надсилає гроші, кому вони призначені та з якою метою здійснюється операція.

Про правила оподаткування розповіла адвокатка й партнерка Lawyer HUB Марія Конрадій. За її словами, важливо розрізняти подарунок, матеріальну допомогу, позику та оплату товарів або послуг.

Для подарунків між близькими родичами закон передбачає нульову ставку оподаткування за визначених умов. До першого та другого ступенів споріднення належать батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Якщо кошти передають без вимоги повернення, операція може вважатися подарунком. Коли дарувальник є податковим резидентом України, а гроші не є оплатою за роботу чи послуги, такий дохід оподатковується за нульовою ставкою. Декларацію в цьому випадку подавати не потрібно, а військовий збір не нараховується.

У яких випадках виникають податкові зобов’язання

Інші правила діють для людей, які проживають однією сім’єю, але офіційно не зареєстрували шлюб. Подарунок між ними може вважатися іншим доходом і оподатковуватися на загальних підставах.

Окремий випадок — коли гроші дарує нерезидент України. За інформацією адвокатки, тоді застосовується ставка податку 18% незалежно від ступеня споріднення.

Тому перед тим, як здійснювати переказ на картку, варто з’ясувати податковий статус відправника та правову природу платежу. Сам факт надходження грошей ще не означає, що одержувач зобов’язаний сплачувати податок.





Чи може банк попросити підтвердження

Банк має право поцікавитися походженням коштів і метою операції. Це особливо актуально для великих сум, після отримання яких людина планує придбати нерухомість, автомобіль або інше дороге майно.

Тому доцільно зберігати документи, які пояснюють причину переказу та підтверджують походження грошей. Це допоможе відповісти на запитання фінансової установи, якщо вони виникнуть.

Адвокатка також звертає увагу на аліменти для підтримки непрацездатних батьків, які потребують допомоги. Такі виплати не оподатковуються, навіть якщо кошти надсилає нерезидент.

Отже, податкові наслідки залежать не лише від суми, а й від обставин переказу. Перед надсиланням грошей варто перевірити, чи відповідає операція подарунку, позиці або іншому виду виплати.



Джерело: Concord Fintech