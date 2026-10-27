У листопаді 2026 року тарифи на комунальні послуги та проїзд у Києві не зміняться — кияни платитимуть за діючими розцінками. Розповідаємо, скільки саме коштуватимуть електроенергія, газ і вода.

Тарифи у Києві на комунальні послуги в листопаді залишаться незмінними — мешканці столиці й надалі платитимуть за світло, газ, воду та проїзд за чинними розцінками. При цьому підсумкова сума в платіжці залежатиме від обсягів споживання та умов нарахування.

Побутові споживачі електроенергії в листопаді платитимуть 4,32 гривні за кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час передбачено можливість платити вдвічі менше — 2,16 гривні за кВт·год, але лише за умови обліку споживання у відповідній зоні.

Окремо для домогосподарств з електроопаленням, які відповідають встановленим вимогам, протягом опалювального періоду може діяти спеціальний тариф. Це дозволяє знизити витрати на обігрів житла в холодні місяці.

Не зміниться й ціна на природний газ. Для побутових споживачів, які користуються річним тарифним планом «Фіксований» від «Нафтогазу України», вартість становить 7,96 гривні за кубометр. Це чинна розцінка, яка лишається без змін.

Загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення для киян складає 63,79 гривні за кубометр. З цієї суми 36,85 гривні припадає на подачу води, а 26,94 гривні — на відведення стоків. Абонентська плата в цю вартість не входить і нараховується окремо.

Проїзд у комунальному транспорті столиці також не дорожчає: одна поїздка, як і раніше, коштує 30 гривень. Тариф поширюється на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер. Для пересадок передбачено QR-білет на 90 хвилин вартістю 60 гривень, а в приватних маршрутках проїзд становить 20–25 гривень.

Як платити за світло менше

Найпростіший спосіб скоротити платіжку за електроенергію — перевестися на двозонний облік і переносити роботу потужної техніки (пральної машини, бойлера, посудомийки) на нічний час. За нічного тарифу 2,16 гривні за кВт·год економія може бути відчутною для родин, які активно користуються електроприладами. Власникам житла з електроопаленням варто уточнити у свого оператора системи розподілу, чи підпадають вони під спеціальний опалювальний тариф.

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