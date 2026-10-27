Ціни на продукти в українських магазинах — одні з найнижчих у Європі, однак низькі доходи роблять повсякденне харчування недоступним для багатьох родин.

Подорожчання продуктів в Україні триває — проте навіть попри зростання цінників український продуктовий кошик залишається найдешевшим у Європі. Парадокс у тому, що дешеві ціни зовсім не означають легкодоступне харчування для пересічної родини.

За даними міжнародних порівнянь вартості споживчого кошика, Україна стабільно посідає одні з найнижчих позицій у Європі за цінами на їжу. Хліб, борошно, крупи, молоко, яйця та овочі в українських супермаркетах коштують помітно дешевше, ніж у країнах Євросоюзу. Наприклад, кілограм хліба в Україні в середньому вдвічі-втричі дешевший, ніж у Польщі, а базовий набір із десяти ключових продуктів обходиться українцю у кілька разів дешевше, ніж жителю Західної Європи.

Чому дешеві ціни не гарантують доступності

Головна причина криється не в рівні цін, а у співвідношенні вартості їжі до доходів. Експерти наголошують: доступність продуктів вимірюється тим, яку частку сімейного бюджету «з’їдає» харчування. І тут українці опиняються у значно гіршій ситуації, ніж жителі ЄС.

Середньостатистична українська родина витрачає на продукти близько 40–50% усіх доходів, тоді як у країнах Західної Європи цей показник зазвичай не перевищує 12–15%. Навіть у сусідній Польщі частка витрат на їжу значно нижча завдяки вищим зарплатам. Інакше кажучи, купівельна спроможність українців настільки нижча, що дешевизна полиць не рятує сімейні бюджети.

Що в кошику і скільки він реально коштує

Базовий продуктовий набір — крупи, борошно, олія, цукор, молоко, яйця, курятина, картопля, овочі та хліб — в Україні коштує значно менше за європейські аналоги. Однак річ у тім, що заробітна плата більшості українців навіть після зростання залишається однією з найнижчих у регіоні.

Показовою є різниця: мінімальна зарплата в Україні досі у кілька разів нижча за польську, а ціни на продукти відрізняються не так радикально. Тому навіть «найдешевший кошик Європи» для українського споживача обертається відмовою від частини товарів, вибором найбюджетніших позицій і постійною економією.

Як вважають доступність і що це означає для людей

Міжнародні аналітичні звіти порівнюють не лише ціни, а й купівельну спроможність. Україна традиційно перебуває серед лідерів за дешевизною їжі, але водночас — серед аутсайдерів за реальною доступністю харчування. Це означає, що за однаковий обсяг роботи українець може дозволити собі істотно менше продуктів, ніж європеєць.

Для споживача це виливається у конкретні цифри: якщо умовний набір продуктів коштує в Україні, скажімо, 2 500 гривень, то при середній зарплаті це може становити чверть місячного доходу. У Німеччині аналогічний за складом кошик коштує дорожче в абсолютних цифрах, але «з’їдає» лише близько десятої частини зарплати.

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