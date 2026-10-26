Дефіцит продуктів в Україні може посилитися через поширення африканської чуми свиней (АЧС).

Дефіцит продуктів, за прогнозом представників м’ясної галузі, може стати однією з причин зростання вартості свинини протягом наступного року.

Такий прогноз оприлюднила асоціація "М'ясної галузі".

Фахівці асоціації «М’ясна галузь» попереджають: через втрату поголів’я переробним підприємствам може забракнути тварин. Закупівельна ціна живих свиней, за їхньою оцінкою, здатна перевищити 100 грн за кілограм.

Важливо розрізняти закупівельну вартість живої ваги та ціну м’яса в магазині. Прогноз понад 100 грн стосується саме першого показника, а не роздрібної вартості свинини.

Як африканська чума впливає на ринок

За даними Держстату, на початок вересня 2026 року в Україні налічувалося 4,64 млн свиней. Це на 4% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше скоротилося поголів’я в господарствах населення — на чверть, до 1,26 млн тварин.

У регіонах, де фіксують спалахи АЧС, зараз спостерігається надлишок пропозиції свиней. Через це закупівельні ціни там знижуються. Однак подальше скорочення кількості тварин може призвести до нестачі сировини для м’ясопереробної галузі.

Дефіцит продуктів у цьому сегменті поки залишається прогнозом. Але якщо поголів’я продовжить зменшуватися, виробникам буде складніше забезпечувати стабільні обсяги постачання, а споживачі можуть зіткнутися з вищими цінами.

Скільки коштуватимуть свині найближчим часом

На період із 26 жовтня до 1 листопада асоціація «М’ясна галузь» прогнозує закупівельну ціну на рівні 72–73 грн за кілограм живої ваги. Це приблизно на 6% більше, ніж попереднього тижня. Середній показник зріс на 4 грн за кілограм, хоча в регіонах зі спалахами хвороби ціни продовжують знижуватися.

Для порівняння, на польському ринку орієнтир становить 4,36 злотого за кілограм живих свиней. У Німеччині ціна на напівтуші свиней відповідної кондиції очікується на рівні 1,40 євро за кілограм без ПДВ.

За даними Держстату, у вересні 2026 року продукти харчування та безалкогольні напої в Україні подорожчали на 1,9% за місяць. Серед товарів, ціни на які зросли, були м’ясо та м’ясопродукти. Чи призведе скорочення поголів’я до такого подорожчання свинини, як прогнозують аналітики, залежатиме від подальшої ситуації в галузі.