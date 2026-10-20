Дефіцит продуктів в Україні може стати одним із ризиків через проблеми з перевезенням агропродукції.

Водночас дефіцит продуктів не означає, що полиці магазинів залишаться порожніми: наразі йдеться передусім про нестачу транспорту для доставки зерна та виконання експортних контрактів.

Як повідомляє AgroReview, попит на вантажні автомобілі для перевезення врожаю значно перевищує наявні можливості ринку. Через це аграрії стикаються із затримками, а вартість логістики зростає.

У яких областях найбільше бракує зерновозів

Найскладніша ситуація склалася в п’яти регіонах України:

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Сумській області;

Чернігівській області;

Одеській області.

Місцеві аграрії мають труднощі з доставкою врожаю до портів та елеваторів. Через нестачу машин відвантаження може затримуватися, що створює додаткові ризики для своєчасного виконання домовленостей із покупцями.

Проблема полягає не лише в кількості доступних автомобілів. Важливу роль відіграє нерівномірний розподіл транспорту між регіонами. Через це в одних районах виникає нестача машин, тоді як перевізники не завжди можуть швидко перерозподілити ресурси.

Як транспортна криза впливає на аграріїв

Брак зерновозів збільшує витрати сільгоспвиробників. Коли попит на перевезення перевищує пропозицію, транспортні послуги дорожчають. Це скорочує прибуток фермерів, яким доводиться витрачати більше коштів на доставку продукції.

Затримки також ускладнюють планування продажів. Якщо зерно не вдається вчасно доправити до терміналів, аграрії ризикують порушити графіки поставок. На окремих маршрутах виникають черги та простої, що додатково знижує ефективність логістики.

Тому дефіцит продуктів у цьому контексті варто розглядати насамперед як можливий ризик для стабільності аграрних поставок, а не як підтверджений факт нестачі харчів у торговельних мережах.

Як аграрії можуть зменшити ризики

Фахівці радять сільгоспвиробникам бронювати транспорт заздалегідь і враховувати можливі затримки під час планування продажу врожаю. Також важливо заздалегідь продумувати альтернативні маршрути доставки.

Учасники ринку шукають способи ефективніше розподіляти наявні автомобілі та залучати додаткові транспортні ресурси.

Стабільність перевезень має важливе значення для українського аграрного сектору. Від своєчасної доставки зерна залежать витрати виробників, виконання експортних контрактів і надходження коштів від продажу врожаю за кордон.



Джерело: АГРОНЬЮЗ