У вівторок, 20 жовтня, енергія дня буде стрімкою й запальною, тож усім знакам варто зосередитись на тому, щоб спрямувати емоції й ентузіазм у конструктивне русло, а не у сварки.

Вівторок обіцяє бути насиченим: астрологи відзначають, що енергія дня стрімка і запальна — вона може швидко роздмухати і хорошу ідею, і дрібний конфлікт. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com, і для кожного знака в ньому є своя порада, як скористатися цим днем собі на користь.

Овен

Навіть маленька іскра сьогодні здатна перерости у справжнє полум'я — і найчастіше ініціатором будете саме ви. Не картайте себе за це: іноді щось старе варто спалити, щоб звільнити місце новому. Якщо назріла розмова чи рішення, які ви відкладали, сьогодні вони можуть нарешті зрушити з місця. Головне — не плутати очищення з руйнуванням заради самої руйнації.

Телець

Час відкласти похмурий настрій і дозволити собі трохи легковажності. Увімкніть музику, під яку хочеться рухатись, і дозвольте собі розслабитися. Чим активніше ви спілкуватиметеся з людьми сьогодні, особливо на теми, що вас інтригують, тим швидше зрозумієте: життя не завжди мусить бути боротьбою та стресом. Сьогодні гарний день, щоб нагадати собі про задоволення від простих речей.

Близнюки

У вас зараз період стрімкого розширення можливостей, і зупинити цей рух буде нелегко. У погляді з'явився вогник упевненості: ви готові братися за великі справи. Повірте в це самі — і оточення повірить у вас теж. Удача сьогодні на вашому боці, тож якщо є сфера життя, де варто трохи ризикнути, саме зараз підходящий момент для обережного кроку вперед.

Рак

Чудовий час, щоб викласти думки на папір. Ваш талант до слова сьогодні розкриється особливо яскраво — чи то в робочій пропозиції, листі, чи в особистому повідомленні. Вдасться це краще, якщо відкласти емоції убік і зосередитися саме на думках, а не на почуттях. Розширте своє коло впливу, звернувшись до справ, що вимагають тверезого, раціонального підходу, а не емоційного заглиблення.

Лев

День обіцяє бути жвавим і енергійним, що значно полегшить виконання запланованого. Люди навколо охоче підставлять плече допомоги. Секрет успіху — поєднати власні лідерські якості зі знаннями та досвідом інших. Саме такий тандем сили й колективного розуму дасть вам перевагу практично в будь-якій сфері — від роботи до особистих проєктів.

Діва

Перешкоди, які ви досі ігнорували, раптом почнуть розростатися до непропорційних масштабів. Будьте обережні зі словами — сказане необачно може поширитися швидше, ніж хотілося б. Це не привід для жартів: труднощі здатні загострити ситуацію й зачепити ваше самолюбство. Варто тримати певну емоційну дистанцію й не реагувати миттєво — дайте собі час остигнути, перш ніж відповідати.

Терези

Чудовий день, коли ви зможете світитися зсередини, показуючи оточенню свою справжню природу. Радість прийде навіть від найпростіших, буденних речей. Слів вам точно вистачить — сьогодні ви переповнені думками й темами для розмов, тож спілкування буде легким і приємним. Це вдалий момент, щоб поділитися тим, що давно хотілося сказати близьким людям.

Скорпіон

Спробуйте підхопити легкий, грайливий настрій дня замість того, щоб загрузнути у важких емоціях. Зараз варто більше довіряти розуму, ніж серцю. Атмосфера дня дає змогу мислити ясно, не піддаючись зайвому хвилюванню. Обираючи раціональний підхід до проблем, ви зможете згладити будь-які гострі кути, що виникають на вашому шляху — на роботі чи вдома.

Стрілець

Ваш оптимізм сьогодні надихатиме інших. Легкий, невимушений підхід ідеально підійде для вирішення будь-яких питань, що виникнуть упродовж дня. Додайте трохи гумору в спілкування й нагадайте оточенню, що не варто сприймати все занадто серйозно. Сонячний настрій і впевнена хода допоможуть вам привернути увагу та справити хороше враження на тих, хто поруч.

Козеріг

Складні питання, які довго залишалися осторонь, сьогодні, ймовірно, вийдуть на перший план. Є велика ймовірність, що ситуація нарешті дійде до розв'язки. Те, що спершу здавалося дрібницею, розрослося й тепер потребує серйознішого підходу. Можливо, варто звернутися по пораду до когось, хто краще розуміється на подібних справах, ніж ви самі.

Водолій

Сьогодні саме до вас можуть тягнутися люди по пораду — ви той, у кого завжди знайдеться відповідь. Довіртеся своєму судженню та інтелекту. Не бійтеся випробувати власні межі: якщо зайдете задалеко, завжди можна відступити. Але якщо ніколи не наближатися до своїх кордонів, ви так і не дізнаєтесь, на що насправді здатні.

Риби

Можливе роздратування через те, що оточення не настільки чутливе до ситуації, як вам хотілося б. Прагнучи глибокого емоційного зв'язку з кимось, ви можете мимоволі тиснути — і та людина почне відсторонюватися. Сьогодні люди більше тяжіють до тверезих фактів, ніж до інтенсивних почуттів, тож спробуйте говорити мовою логіки, а не лише емоцій.