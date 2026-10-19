Державний Ощадбанк підвищує щомісячну комісію за обслуговування «забутих» рахунків без картки до 150 гривень. Кого це торкнеться і як уникнути списань — далі.

Тарифи на мобільний зв'язок подорожчали з жовтня, а тепер про нову плату попередив і державний Ощадбанк: з 1 листопада 2026 року фінустанова підвищує щомісячну комісію за обслуговування неактивних поточних рахунків без картки до 150 гривень.

Як повідомляє today.ua з посиланням на офіційний сайт фінустанови, нововведення не має масового характеру і стосується лише специфічної категорії банківських продуктів. Зміна тарифів регулюється рішенням правління Ощадбанку (постанова №124 зі змінами) і не поширюється автоматично на карткові рахунки.

Що саме змінюється для клієнтів

Йдеться про класичні поточні рахунки без випущеної картки. Їх нерідко відкривали для разових операцій — отримання грошового переказу, виплати чи оформлення окремого платежу. Якщо власник тривалий час не проводить по такому рахунку жодних транзакцій, банк надає рахунку статус неактивного і нараховує плату за його подальше обслуговування.

Саме з 1 листопада ця щомісячна комісія за утримання «забутих» рахунків зросте до 150 гривень. Тож частині клієнтів доведеться або знову почати користуватися рахунком, або офіційно його закрити, щоб не накопичувати заборгованість.

Чи загрожують 150 гривень власникам зарплатних і пенсійних карток

Власникам звичайних платіжних, зарплатних чи пенсійних карток хвилюватися не варто — нові тарифи їх не стосуються. Для карткових продуктів діють окремі тарифні пакети з власними умовами обслуговування. Наявність активної або навіть тимчасово невикористовуваної картки не означає автоматичного нарахування 150 гривень.

Як уникнути небажаних списань

Щоб не платити по 150 гривень щомісяця, клієнтам радять виконати три кроки.

Перевірити наявність старих рахунків. Зверніться у найближче відділення або через дистанційні канали дізнайтеся, чи є у вас відкриті поточні рахунки без карток.

Уточнити статус і умови. З'ясуйте в оператора банку, який саме термін відсутності операцій вважається неактивністю і чи є залишок коштів на рахунку.

Офіційно закрити непотрібні рахунки. Якщо рахунок вам більше не потрібен, подайте заяву на його закриття — це захистить від подальших списань і виникнення боргу.

У Ощадбанку наголошують: плата 150 гривень на місяць нараховується лише за неактивні поточні рахунки без картки, тож звичайних користувачів карток зміни не зачеплять.

Раніше Politeka повідомляла, Укрзалізниця хоче знову підняти тарифи: як зміняться ціни.

Також Politeka повідомляла, українцям повертають майже 93 млн грн за завищені комунальні тарифи: як оформити.