Графіки відключення світла в Київській області на 19 жовтня передбачають планові роботи в Переяславі.

Графіки відключення світла в Київській області на 19 жовтня охоплять кілька вулиць і провулків міста, де електроенергії не буде майже весь день, повідомляє Переяславська міськрада.

За інформацією Переяславської міської ради, профілактичні роботи проводитиме ДТЕК Київські регіональні електромережі. Попередньо, подачу електрики припинять о 08:30, а відновити її планують о 19:00.

Де вимкнуть електроенергію 19 жовтня

Під обмеження потраплять такі адреси в Переяславі:

Вулиця Героїв України: будинки 1–28 за оприлюдненим переліком, зокрема 4А, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 8А, 10А, 10Б, 10В.

Вулиця Гімназійна: 24.

Вулиця Козинська: 1–26 за переліком, зокрема 1А, 2А.

Вулиця Марковича Опанаса: 1–33 за переліком, зокрема 6А, 7А, 9А.

Вулиця Небесної Сотні: 33, 35, 39, 44, 44А, 46–54, зокрема 47А, 51А, 53А, а також 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74.

Вулиця Професійна: 42.

Вулиця Тараса Шевченка: 34.

Провулок 1-й Професійний: 1, 2.

Провулок Береговий: 2, 2А, 3–9, 11–13, 15.





Що варто врахувати мешканцям

Графіки відключення світла в Київській області на 19 жовтня стосуються саме зазначених адрес у Переяславі. Власникам будинків і квартир варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Також бажано врахувати заплановані обмеження під час використання побутової техніки. Час завершення робіт попередній, тому актуальну інформацію рекомендується перевіряти на офіційних ресурсах міської ради та оператора електромереж.