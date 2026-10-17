Мінагрополітики оприлюднило результати щотижневого моніторингу цін на продукти харчування в Україні.

Подорожчання овочів в Україні змінилося трендом на здешевшання — станом на 13 жовтня цибуля, капуста, морква та буряк почали дешевшати, тоді як молоко, картопля та гречка повільно повзуть угору. Такі дані наводить Міністерство аграрної політики та продовольства за підсумками щотижневого моніторингу цін, повідомляє Укрінформ.

За останній тиждень знизилися ціни одразу на чотири групи продуктів — овочі, вершкове масло, яйця та свинину. Найбільше подешевшала цибуля.

Скільки коштують овочі: що подешевшало

Лідером зниження стала цибуля — мінус 9% за тиждень. Капуста подешевшала на 7%, морква — на 3%, а буряк — на 2%. Це сезонне здешевшання, характерне для осені, коли фермери активно продають урожай.

Крім овочів, подешевшали й інші базові продукти: вершкове масло втратило 4% у ціні, яйця — 3%, а свинина — 2%.

Що здорожчало і на скільки

Водночас окремі позиції пішли вгору, щоправда, темпи помірні. Вівсяна крупа, картопля та молоко додали по 2% до ціни. Гречка, житній хліб і сметана здорожчали на 1%.

Ціни на батон, соняшникову олію, цукор, курятину та яловичину протягом тижня залишилися без змін — це означає, що на кошик базових продуктів суттєвих стрибків поки що немає.

Як працює моніторинг цін

«Моніторинг цін на основні продукти харчування проводиться щотижня. Його результати дають змогу відстежувати зміни на споживчому ринку та оцінювати динаміку вартості базових продуктів», — зазначили у профільному міністерстві.

Нагадаємо також, що у жовтні в Україні зросли ціни на молоко-сировину — в середньому на 90 копійок порівняно з вереснем. Подорожчанню сприяли високий попит на сировину всередині країни та активізація експорту.

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