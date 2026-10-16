Запас води допоможе пережити перебої з водопостачанням через аварії або пошкодження інфраструктури.

Запас води для однієї людини має становити щонайменше 9 літрів на три доби, рекомендує Центр громадського здоров’я.

Це мінімальна кількість питної рідини: по 3 літри на день. Додатково варто передбачити воду для приготування їжі та побутових потреб.

Як зрозуміти, чи безпечна вода

Після аварій на водопроводі до труб можуть потрапляти забруднення. Рідина іноді залишається прозорою, але містить небезпечні мікроорганізми. Тому користуватися нею для пиття та приготування їжі можна лише після офіційного підтвердження безпечності.

Якщо іншого джерела немає, воду слід довести до сильного кипіння та дати їй охолонути. Звичайні побутові фільтри не гарантують видалення бактерій і вірусів.

Найкраще обирати бутильовану продукцію або набирати рідину в офіційних пунктах видачі. Не варто використовувати неперевірені колодязі, свердловини чи відкриті водойми.

Окреме застереження стосується хімічного забруднення. Якщо відчувається запах бензину, пального, розчинників або каналізації, помітні незвичний колір, райдужна плівка чи стійка піна, таку рідину не можна вважати безпечною навіть після кип’ятіння. У цьому випадку потрібно знайти інше джерело.

Як правильно зберігати воду

Для зберігання підійдуть чисті скляні пляшки або харчові пластикові ємності з маркуванням HDPE 2 чи PP 5. Перед наповненням потрібно вимити руки, а контейнери щільно закрити.

Запас води слід тримати в прохолодному місці, захищеному від сонячного світла. На ємностях бажано позначити призначення вмісту: питна або технічна. Перед повторним наповненням тару необхідно вимити, а не просто доливати свіжу рідину до залишків старої.

Потреби сімей можуть відрізнятися. Додатковий обсяг варто передбачити для дітей, літніх людей, вагітних жінок і людей із хронічними захворюваннями.