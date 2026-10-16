Подорожчання продуктів в Україні може продовжитися через зростання витрат на пальне та доставку.

Подорожчання продуктів, за прогнозом економіста Олега Устенка, може становити щонайменше 10%, а медикаменти можуть зрости в ціні ще відчутніше.

Про це колишній радник президента розповів в інтерв’ю «Новини.LIVE». За його словами, витрати на пальне закладають у вартість майже всіх товарів. Це стосується не лише імпортної продукції, а й овочів та інших харчів, які потрібно доставляти до магазинів і ринків.

Чому дорожчатимуть продукти

Вартість перевезення впливає на кінцеву ціну товару. Якщо пальне дорожчає, виробники та продавці змушені витрачати більше на логістику. Ці витрати можуть перекладати на покупців.

Олег Устенко прогнозує, що продуктовий кошик може подорожчати щонайменше на 10%. Імпортні товари також можуть зрости в ціні. Через це частині українців, імовірно, доведеться обирати дешевші аналоги, які можуть поступатися якістю.

Що відбуватиметься з цінами на ліки

Окреме занепокоєння викликає фармацевтичний ринок. За словами економіста, деякі українські виробники мають труднощі з повноцінним виробництвом і зберіганням продукції. Через це країні може знадобитися більше імпортних препаратів.





Додатковим чинником є девальвація гривні. Коли національна валюта слабшає, закупівля закордонних ліків обходиться дорожче. У результаті це може позначитися на цінах в аптеках.

Подорожчання продуктів і медикаментів створює додаткове навантаження на сімейні бюджети. Економіст вважає, що за обмежених ресурсів держава має насамперед підтримувати людей, які найбільше потребують допомоги. Серед них — переселенці, пенсіонери з мінімальними виплатами, одинокі матері та люди з інвалідністю.

Таким чином, подальша динаміка цін залежатиме, зокрема, від вартості пального, валютного курсу та можливостей українських виробників. Прогноз щодо зростання на 10% озвучив економіст; це очікування, а не гарантований показник для кожного товару.