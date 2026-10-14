Гречка у великих супермаркетах за рік подорожчала більш ніж удвічі, а яйця додали в ціні до 12 гривень. Фахівці пояснюють стрибок не дефіцитом, а панічними настроями населення — і попереджають, що зниження цін найближчим часом чекати не варто.

Ціни на продукти в Україні знову пішли вгору — гречка у великих супермаркетах за рік подорожчала більш ніж удвічі, а яйця додали в ціні до 12 гривень. Фахівці запевняють: справжнього дефіциту крупи на ринку немає.

Як повідомляє Економічні новини з посиланням на УНІАН, кілограм гречаної крупи лише у вересні додав у ціні від 10 до 23 гривень. Ще рік тому гречка коштувала близько 35 гривень за кілограм, на початок літа ціни піднялися до 60–70 гривень, а окремі позиції у мережах продавали вже по 80 гривень.

Чому подорожчала гречка

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий головною причиною називає паніку, а не брак товару. «Це звичайний ажіотаж, пов'язаний з нестабільною ситуацією в країні. Зараз кінець сезону, плюс панічні настрої в суспільстві — тому і зростають ціни», — пояснив фахівець.

На ситуацію додатково тисне логістика: знищені склади спричиняють перебої у постачанні. А гречка — перша крупа, яку населення традиційно закуповує про запас, тому саме на ній найсильніше позначаються панічні настрої.

Що буде з цінами далі

Минулого року Україна зібрала найменший урожай гречки за всю історію держави, тому ціни злетіли ще тоді. Цього року врожай знову невеликий — посівні площі лишилися на торішньому рівні, а остаточні обсяги збору ще невідомі.

За словами Громового, сподіватися на здешевлення після завершення жнив не варто. Фермери по багатьох культурах працюватимуть з мінімальною рентабельністю або у збиток, тож компенсуватимуть втрати саме за рахунок гречки. Додає тиску й подорожчання енергоносіїв, зокрема різке зростання ціни на солярку.

Як заощадити на покупках

Поки ціни не впали, покупцям радять порівнювати вартість крупи у різних мережах: огляди показують суттєву різницю між супермаркетами. Закуповуватися гречкою «про всяк випадок» фахівці не радять — нового врожаю, за їхніми оцінками, до зими вистачить.

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