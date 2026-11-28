У грудні 2026 року більшість ФОП, які приймають оплату готівкою чи карткою, зобов'язані використовувати РРО. За роботу без касового апарата загрожують штрафи від 100% до 150% суми продажу.

Штрафи для ФОП в Україні у грудні загрожують тим, хто працює без реєстратора розрахункових операцій (РРО). Цей пристрій фіксує продажі товарів чи послуг, видає чеки й передає дані до Державної податкової служби.

Як нагадує Новини.LIVE з посиланням на закон про застосування РРО, касовий апарат потрібен кожному підприємцю, який проводить розрахункові операції готівкою чи безготівково. Йдеться про оплату платіжними картками, електронними засобами, жетонами та іншими способами на місці продажу.

Хто може не встановлювати касовий апарат

Встановлювати РРО зобов'язані не всі. Станом на грудень 2026 року право не реєструвати реєстратор розрахункових операцій мають:

платники єдиного податку першої групи - за власним бажанням;

продавці товарів власного виробництва, які розраховуються в касах з оформленням прибуткових і видаткових ордерів та видачею квитанцій;

ФОП, що приймають оплату лише банківським переказом за реквізитами IBAN;

продавці проїзних документів, білетів державних лотерей, квитків на культурні та спортивні заходи;

особи, які торгують у селах з розрахунковими книжками та не продають підакцизні товари;

фізичні особи під час торгівлі продуктами й промтоварами за готівку на ринках;

ФОП, які використовують лише банківські системи дистанційного обслуговування або сервіси переказу коштів.

Які штрафи загрожують за роботу без РРО

За відсутність касового апарата та інші порушення у 2026 році передбачена серйозна відповідальність. Штраф становить 100% від суми реалізованих товарів, а за повторне порушення - 150%.

Санкцію нараховують за кожну окрему операцію, тож загальна сума може бути значною. Таке саме стягнення загрожує за невидачу фіскального чека, помилки в його реквізитах і використання РРО з простроченим строком експлуатації.

Окремо карають за відсутність POS-термінала в точці продажу - від 1 700 до 3 400 грн. Видача чека за готівкову оплату понад встановлений ліміт коштує 1 700 грн.

Як уникнути штрафу

Щоб не отримати санкцію, ФОП варто перевірити, чи підпадає він під винятки зі списку вище. Якщо ні - зареєструвати РРО через податкову та вчасно видавати фіскальні чеки.

Тим, хто приймає оплату виключно переказом на IBAN, касовий апарат не потрібен. Однак поява готівкових чи карткових розрахунків на місці продажу зобов'язує встановити РРО.

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