Нацбанк обмежив судам доступ до банківської таємниці, яку отримав від наглядових органів країн ЄС - закон № 5065-IX уже набув чинності.

Банківська таємниця в Україні тепер розкривається за новими правилами - Нацбанк обмежив судам доступ до конфіденційних даних, які він отримав від регуляторів ЄС.

Закон № 5065-IX про вдосконалення порядку розкриття банківської таємниці Нацбанком 11 листопада ухвалила Верховна Рада. 23 листопада документ підписав Президент України.

24 листопада закон опублікували в офіційному виданні «Голос України». Згідно з прикінцевими положеннями він набрав чинності з наступного дня - тобто з 25 листопада.

Що саме змінилося

Головна мета закону - узгодити порядок розкриття Нацбанком інформації, яка становить банківську таємницю й була отримана від органів банківського нагляду іноземних держав, із законодавством Європейського Союзу.

Після ухвалення норм суди отримали обмежений доступ до конфіденційної інформації, яку передають європейські регулятори. Для її розкриття тепер діють додаткові умови.

Раніше документ був відомий як законопроєкт № 15555. Його підготували, щоб Україна рухалася до єдиних стандартів обміну фінансовою інформацією з ЄС.

Кого це торкнеться

Зміни насамперед стосуються судів, правоохоронців та інших органів, які могли запитувати у Нацбанку дані про рахунки й операції. Тепер запити щодо інформації від іноземних наглядових органів розглядатимуть за жорсткішими правилами.

Для звичайних клієнтів банків тарифів, виплат чи умов обслуговування закон не змінює. Він регулює саме порядок, за яким НБУ може передавати конфіденційні дані іншим державним органам.

Нові норми мають зробити обмін міжнародними даними прозорішим і безпечнішим, а захист банківської таємниці - сильнішим, як цього вимагають стандарти ЄС.