Через прострочену повірку лічильників газу, води чи світла людям нерідко нараховують великі борги за середніми показниками. Юристи пояснили, у яких випадках такі суми вдається скасувати і як правильно оскаржити нарахування.

Борги за комуналку через прострочену повірку лічильника можна скасувати, спираючись на закон і практику Верховного Суду. Про це повідомили у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України».

У платіжках за газ, воду чи електроенергію великі суми зазвичай з'являються тоді, коли закінчується строк повірки лічильника. Постачальник перестає враховувати реальні показання і починає рахувати плату за середніми показниками або нормами споживання.

Хто оплачує повірку лічильників

Хто має стежити за приладом і оплачувати його перевірку, залежить від конкретної послуги.

Для газу та електроенергії періодичну повірку, обслуговування, демонтаж і монтаж лічильників оплачують постачальники, адже ці витрати вже закладені в тариф. Контролювати строки мають самі компанії.

А от повірку квартирних лічильників води й тепла або покриває абонентська плата (якщо це прописано в договорі), або її оплачує власник житла. Тут усе залежить від умов конкретного договору.

Що каже Верховний Суд

В асоціації навели дві справи, де людям вдалося скасувати нарахування за нормами через прострочену повірку лічильників води. У липні 2019 року в справі №235/499/17 проти КП «Покровськводоканал» Верховний Суд став на бік споживача.

Судді пояснили: якщо постачальник не провів планову повірку, він не має права ігнорувати реальні показання лічильника і створювати людині фінансові проблеми.

Схоже рішення ухвалили й у квітні 2020 року в справі №521/6670/18 проти компанії «Інфоксводоканал». Суд скасував нарахування за нормами та зобов'язав водоканал зробити перерахунок за реальними показаннями.

Як оскаржити зайві нарахування

В АППУ радять спілкуватися з постачальником лише письмово і пропонують такий алгоритм.

Перший крок - пройти повірку й подати претензію. Для лічильника води слід замовити офіційну повірку, а щодо газу чи світла - написати постачальнику заяву на її проведення.

Якщо прилад визнали справним, до письмової претензії додають копію документа про повірку та фото лічильника з цілими пломбами. У заяві вимагають скасувати зайві нарахування і перерахувати плату за реальними показаннями. Документ слід офіційно зареєструвати або надіслати рекомендованим листом.

Другий крок - поскаржитися до контролюючих органів. Якщо постачальник мовчить або відмовляє, скаргу подають до НКРЕКП (щодо газу, електроенергії та централізованого водопостачання) або до Держпродспоживслужби через порушення прав споживачів.

Третій крок - безоплатна правнича допомога. Якщо компанія не хоче переглядати суми або вже подала до суду, можна проконсультуватися за номером 0 800 213 103. Пенсіонери та малозабезпечені громадяни мають право на безкоштовних юристів.

Що буде, якщо борг не платити

Постанова Кабінету Міністрів №206 забороняє нараховувати штрафи й пеню за несплату житлово-комунальних послуг, а також припиняти їх надання через борги на територіях активних чи можливих бойових дій і тимчасової окупації.

Водночас ігнорувати борг небезпечно. Єдине житло споживача можуть продати через заборгованість за комуналку, якщо сума несплати перевищує 430 тисяч гривень.

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