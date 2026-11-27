Синоптик Ігор Кібальчич попередив про різке похолодання на 28-29 листопада: вночі та вдень температура опуститься нижче нуля, а снігу не буде. Садівникам і господарям радять вже тепер замульчувати рослини, укрити теплолюбні культури та злити воду зі шлангів.

Морози до -16° накриють Україну на вихідних 28-29 листопада, тож садівникам і господарям варто вже сьогодні підготувати рослини та двір до різкого похолодання.

За даними аграрного порталу Земляк, синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog прогнозує, що у більшості областей вночі буде від -5 до -11°, а вдень стовпчики термометрів теж триматимуться нижче нуля. Істотних опадів не буде, лише в суботу на півдні можливий поривчастий вітер.

Найхолоднішою стане ніч на неділю, 29 листопада. Найсильніші морози вдарять у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині - там очікують від -11 до -16°.

Чому морози без снігу найнебезпечніші

Холод приходить на «голу» землю, без снігового покриву. Досвідчені садівники пояснюють: такі «чорні» морози найбільше б'ють по кореневій системі багаторічників, бо сніг не захищає ґрунт від промерзання.

Як захистити сад і город

До настання холодів варто терміново замульчувати пристовбурні кола молодих саджанців, кущів троянд, полуниці та озимого часнику сухим листям, торфом, тирсою або накрити агроволокном. Це захистить коріння від вимерзання.

Окремо потрібно встигнути укрити теплолюбні культури - виноград, ожину, хризантеми та гортензії.

Що зробити у дворі й біля тварин

Господарям радять повністю злити воду з поливальних шлангів, бочок і вуличних кранів, щоб крига не розірвала системи. Також варто щільно прикрити вентиляційні отвори в погребах і льохах, аби мороз не прихопив запаси овочів та консервації.

Досвідчені тваринники нагадують, що головний ворог птиці й худоби взимку - не сам мороз, а протяги та сирість. Якщо в курнику чи хліві сухо і немає щілин, тварини спокійно перенесуть навіть -15°. Варто підсипати товстий шар сухої соломи і наливати теплу воду в поїлки кілька разів на день.

У сильні холоди радять збільшити частку грубих і концентрованих кормів - сіна та зерна. Не варто забувати й про дворових собак: у будки треба покласти свіжу суху солому або тирсу та стежити, щоб вода в мисці не перетворювалася на лід.

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