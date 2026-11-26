З 1 грудня 2026 року пенсія по інвалідності III групи становить 50% від пенсії за віком. Держава гарантує мінімум у 2 595 гривень, а для ветеранів війни - значно більше.

Пенсія по інвалідності III групи становить 50% від пенсії за віком. Такий порядок розрахунку діє і з 1 грудня 2026 року, а масштабного підвищення найближчими місяцями не очікується.

Востаннє виплати людям з інвалідністю масово індексували навесні 2026 року - тоді їх підвищили на 12,1%. Відтоді розмір рахується за усталеною формулою, про яку нагадали в Пенсійному фонді України.

Як рахують пенсію по інвалідності III групи

Базову суму прив'язують до звичайної пенсії за віком. Перша група інвалідності отримує 100% цієї суми, друга - 90%, а третя - лише половину.

Тобто пенсіонер із III групою гарантовано отримує 50% від розміру пенсії за віком, на яку має право. Водночас держава встановила жорсткий мінімум, нижче за який виплата опускатися не може.

Зараз цей мінімум становить 2 595 гривень. Це та сума, яку людина з інвалідністю гарантовано отримає від держави незалежно від інших умов.

Вищі гарантії для ветеранів війни

Окрема формула діє для учасників бойових дій, які отримали інвалідність унаслідок війни. Для них встановлені спеціальні мінімальні суми: перша група - не менше 18 885 гривень, друга - 15 494 гривні, третя - 10 625 гривень.

Люди, чия втрата здоров'я пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, також захищені окремими лімітами. Для ліквідаторів із першою групою виплата сягає 11 048 гривень.

Що зробити, щоб не втратити виплату

Українці з другою та третьою групою інвалідності повинні проходити медичне обстеження. Ідеться про чоловіків віком від 25 до 60 років.

Якщо обстеження не пройти вчасно, грошову виплату можуть зупинити. Точні строки й порядок проходження варто уточнювати в органах Пенсійного фонду або у свого лікаря.

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