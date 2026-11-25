Наказ №423 Головнокомандувача ЗСУ визначив, як працівники ТЦК мають поводитися з людьми: що можна і чого не можна робити під час доставлення та перевірки документів.

Перевірки документів в Україні тепер регулює окрема інструкція - наказ №423 Головнокомандувача ЗСУ від 6 жовтня 2026 року визначив, що працівники ТЦК можуть робити, а чого робити не мають права під час доставлення людини та перевірки її документів.

Наказ, підписаний Михайлом Драпатим, розміщено в офіційному переліку наказів Головнокомандувача ЗСУ. Документ регулює примусове доставлення до ТЦК, поводження з особистими речами, відеоспостереження та умови перебування людей у приміщеннях.

Хто має право примусово доставляти людину до ТЦК

Адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку здійснює Національна поліція. Працівники ТЦК не можуть самостійно проводити адміністративне затримання чи використовувати для доставлення особисті автомобілі.

Цей порядок також визначає урядова постанова №560 від 16 травня 2024 року. Після прибуття до ТЦК черговий має встановити особу громадянина, з'ясувати підставу доставлення та записати час прибуття.

Чи можуть забрати телефон у ТЦК

Сам факт перебування в ТЦК не дає підстав забирати мобільний телефон, ремінь, шнурки чи інші особисті речі. Такі дії можливі лише за наявності законних підстав і з дотриманням відповідної процедури.

Якщо телефон або іншу річ вилучають, людина може вимагати пояснення причини та належного документального оформлення.

Як ТЦК має повідомити близьких

Інструкція передбачає повідомлення родичів або іншої людини, яку назвав громадянин. Це може бути дружина, батько, мати, друг чи адвокат. Черговий має зафіксувати номер телефону, час спроби зв'язку та її результат.

Дзвінок потрібно записати в журнал, а якщо ніхто не відповів - спробувати ще раз зателефонувати. Така вимога з'явилася після численних скарг: навесні 2026 року на Житомирщині батько мобілізованого чоловіка з Малина довго не міг з'ясувати, куди зник син.

Камери, вода і місця для сидіння

У коридорах, кімнатах прийому громадян та зонах очікування ТЦК передбачене постійне відеоспостереження. Записи мають зберігатися щонайменше 30 днів, а людей повинні попереджати про відеозйомку за допомогою інформаційних табличок.

Кімнати, де військовозобов'язані очікують уточнення даних чи направлення на військово-лікарську комісію, повинні мати достатньо стільців або лав, освітлення та вентиляцію. Людям мають забезпечити доступ до питної води й туалету. Якщо стан здоров'я погіршується, працівники мають організувати медичну допомогу, за потреби - викликати швидку за номером 103.

Харчування мобілізованих перед відправленням

Для людей, яких уже призвали і які перебувають у ТЦК до відправлення у військову частину, передбачене харчування за державний кошт. Меню має складатися заздалегідь на тиждень, а добова енергетична цінність раціону - не менш як 3500 кілокалорій.

Що робити людині та її родичам

Якщо громадянина примусово доставили до ТЦК, варто насамперед з'ясувати правову підставу таких дій та попросити пояснити, чи оформлено адміністративне затримання. Людина може повідомити контакт близького або адвоката, якому передати інформацію про її місцеперебування.

Для родичів, які не знають, де перебуває затримана людина, працює система безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103. Під час звернення варто повідомити ім'я та прізвище людини, відоме місцеперебування, час і обставини затримання.

Інструкція визначає і правила спілкування самих працівників ТЦК. Вони повинні вислухати громадянина, пояснити порядок дій і спосіб оскарження рішення. Погрози, образи, приниження та агресія заборонені.

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