Українцям готують нові тарифи на воду: за кубометр можуть просити до 121 гривні, а в окремих громадах комунальники пропонують ще більше. Розбираємося, звідки цифри, коли чекати подорожчання та що робити споживачам.

Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати: уже з січня 2027 року за кубометр води можуть просити до 121 гривні. Водоканали по всій країні масово переглядають вартість водопостачання та водовідведення, пояснюючи це багаторічним зростанням собівартості.

Нинішні тарифи в багатьох громадах не змінювалися ще з 2021 року, хоча витрати комунальних підприємств постійно росли. Подорожчали електроенергія, пальне, оплата праці та обслуговування мереж, тож різницю між тарифом і реальною вартістю послуги доводилося покривати з місцевих бюджетів.

Скільки хочуть брати за кубометр

Пропозиції водоканалів різняться залежно від регіону. Загальний орієнтир, який називають фахівці, - до 121 гривні за кубометр. Однак в окремих громадах цифри ще вищі. Приміром, у Пристоличній громаді на Київщині комунальники пропонують із 2027 року тариф аж у 148,40 гривні за кубометр води та водовідведення разом.

Для порівняння: зараз мешканці цієї громади платять лише 28,50 гривні за кубометр - цей тариф не змінювався з червня 2021 року. Тобто подорожчання може бути більш ніж у п'ять разів.

Чому тарифи зростають так різко

За розрахунками підприємств, вартість електроенергії за кілька років зросла більш ніж утричі, дизельне пальне - з 21 до майже 103 гривень за літр. Водночас місцеві бюджети вже не можуть компенсувати різницю в попередніх обсягах через вилучення коштів до держбюджету та втрату податкових надходжень.

Лише в Пристоличній громаді загальний обсяг компенсації різниці між тарифами та фактичними витратами за 2022-2026 роки сягнув майже 51 мільйона гривень. Такі суми з бюджету витрачати далі стає неможливо.

Що це означає для платіжок

Якщо нові тарифи затвердять, суттєво зросте саме холодна вода та водовідведення в платіжках. Для сім'ї, яка використовує близько 8 кубометрів води на місяць, рахунок може збільшитися на сотні гривень залежно від рішення конкретної громади.

Важливо: наразі це лише пропозиції комунальних підприємств. Остаточне рішення ухвалюють місцеві виконавчі комітети, і споживачі мають право подавати свої зауваження.

Як споживачам відстояти свої інтереси

За законодавством, перед зміною тарифу підприємства зобов'язані оприлюднити повідомлення про намір переглянути ціни разом із розрахунками та структурою тарифу. Зауваження від мешканців приймають протягом 7-14 календарних днів з моменту оприлюднення - письмово за адресою підприємства або на електронну пошту.

Тому варто стежити за повідомленнями свого водоканалу й активно реагувати. Якщо тариф здається необґрунтованим, можна звертатися до місцевої ради та до Держпродспоживслужби.

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