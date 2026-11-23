Держава може повністю покрити витрати на житло, опалення та електроенергію. Розповідаємо, які категорії пенсіонерів мають право на 100% знижку та як її оформити.

Субсидія на комунальні послуги в Україні - це не єдина форма підтримки, яку держава надає людям похилого віку. Окрема категорія пенсіонерів має право на повну компенсацію вартості комунальних послуг, тобто на 100% знижку, повідомляє видання «Економічні новини» (enovosty.com).

Йдеться не про субсидію, а про пільгу, передбачену законом. Її особливість у тому, що держава компенсує витрати на житлово-комунальні послуги не частково, а повністю. Проте скористатися нею можуть не всі пенсіонери, а лише ті, хто належить до визначених законом категорій.

Хто має право на 100% компенсацію

Право на повне відшкодування вартості комунальних послуг мають пенсіонери, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники бойових дій. Для них закон передбачає 100% знижку на оплату житла, комунальних послуг та палива.

Крім того, на повну компенсацію можуть розраховувати пенсіонери, які пропрацювали у сільській місцевості на посадах педагогічних і медичних працівників, працівників культури та бібліотекарів. Цим категоріям держава відшкодовує 100% витрат на житло, опалення та електроенергію незалежно від розміру доходу.

Важливо: пільга надається не автоматично. Пенсіонер має підтвердити своє право на неї у територіальному органі Пенсійного фонду України.

Як оформити пільгу

Оформлення відбувається через Пенсійний фонд України. Для цього потрібно подати заяву та документи, що підтверджують право на пільгу - пенсійне посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код, а також документ, який засвідчує належність до відповідної категорії.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій - це посвідчення встановленого зразка. Для сільських педагогів, медиків і працівників культури - довідка про період роботи у сільській місцевості або трудова книжка з відповідними записами.

Заяву можна подати особисто у сервісному центрі ПФУ, надіслати поштою або оформити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, зазначивши свої дані у відповідному розділі.

Що врахувати при оформленні

Пільга надається на житло, в якому проживає пенсіонер. Якщо він змінює місце проживання або у його статусі відбуваються зміни, про це потрібно повідомити ПФУ, адже розмір відшкодування переглядається.

У Пенсійному фонді нагадують: варто періодично перевіряти актуальність свого посвідчення. Прострочений документ може стати причиною призупинення виплат компенсації, і тоді доведеться витрачати час на відновлення пільги.

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