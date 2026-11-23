Кабмін затвердив нові правила навчання в умовах тривалих повітряних тривог. Головна зміна - тепер кожна школа сама вирішує, де проходитимуть уроки, а в укриттях пріоритет нададуть базовим предметам.

Навчання дітей під час війни стає більш гнучким - Кабінет міністрів затвердив оновлені правила роботи шкіл під час тривалих повітряних тривог.

Головна зміна, яка стосується учнів, батьків і вчителів: тепер кожна школа самостійно вирішує, в якому форматі проводити уроки під час тривоги. Раніше школи здебільшого автоматично переходили на дистанційку чи чекали в укриттях, а тепер отримали право обирати.

За новими правилами, в укриттях пріоритет надаватимуть базовим предметам. Це означає, що під час довгих тривог діти продовжуватимуть навчання з головних дисциплін, а не просто чекатимуть відбою без користі.

За даними Міністерства освіти і науки, нині 88,8% шкіл і 91% дитсадків працюють очно або в змішаному форматі. Усі школи, що працюють в такому форматі, мають укриття, і тепер головне завдання - зробити їх придатними для навчання.

Масштаб проблеми видно зі статистики МОН: минулого навчального року діти провели в укриттях у середньому 12,3% навчального часу, а повітряна тривога звучала хоча б раз у 41% навчальних днів.

Що означає нове правило для школи

Раніше рішення про формат навчання під час тривог часто ухвалювали централізовано або за однаковим шаблоном. Тепер адміністрація кожної школи зможе врахувати власні умови: наявність укриття, його місткість, кількість учнів і можливість проводити уроки безпечно.

Це особливо актуально для регіонів, де тривоги тривають годинами. Замість того, щоб просто чекати відбою, школярі зможуть продовжувати навчання з основних предметів прямо в укритті.

Що кажуть у Міносвіти

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко наголосив, що безпека в школах і дитсадках є пріоритетом відомства, адже «без безпеки не працюють ні програми, ні реформи». Про нові правила повідомляє освітній портал «Всеосвіта».

За словами міністра, усі школи, які працюють очно чи в змішаному форматі, забезпечені укриттями. Тепер головне - перетворити їх на повноцінні навчальні простори, щоб діти не втрачали навчальний час.

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