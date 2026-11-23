Кабмин утвердил новые правила обучения в условиях длительных воздушных тревог. Главное изменение - теперь каждая школа сама решает, где будут проходить уроки, а в укрытиях приоритет отдадут базовым предметам.

Обучение детей во время войны становится более гибким - Кабинет министров утвердил обновленные правила работы школ во время длительных воздушных тревог.

Главное изменение, которое касается учеников, родителей и учителей: теперь каждая школа самостоятельно решает, в каком формате проводить уроки во время тревоги. Раньше школы в основном автоматически переходили на дистанционку или ждали в укрытиях, а теперь получили право выбирать.

По новым правилам, в укрытиях приоритет будут отдавать базовым предметам. Это значит, что во время длительных тревог дети продолжат обучение по главным дисциплинам, а не просто будут ждать отбоя без пользы.

По данным Министерства образования и науки, сейчас 88,8% школ и 91% детсадов работают очно или в смешанном формате. Все школы, работающие в таком формате, имеют укрытия, и теперь главная задача - сделать их пригодными для обучения.

Масштаб проблемы виден из статистики МОН: в прошлом учебном году дети провели в укрытиях в среднем 12,3% учебного времени, а воздушная тревога звучала хотя бы раз в 41% учебных дней.

Что означает новое правило для школы

Раньше решение о формате обучения во время тревог часто принимали централизованно или по одинаковому шаблону. Теперь администрация каждой школы сможет учесть собственные условия: наличие укрытия, его вместимость, количество учеников и возможность проводить уроки безопасно.

Это особенно актуально для регионов, где тревоги длятся часами. Вместо того, чтобы просто ждать отбоя, школьники смогут продолжать обучение по основным предметам прямо в укрытии.

Что говорят в Минобразования

Министр образования и науки Андрей Бутенко подчеркнул, что безопасность в школах и детсадах является приоритетом ведомства, ведь «без безопасности не работают ни программы, ни реформы». О новых правилах сообщает образовательный портал «Всеосвіта».

По словам министра, все школы, работающие очно или в смешанном формате, обеспечены укрытиями. Теперь главное - превратить их в полноценные учебные пространства, чтобы дети не теряли учебное время.

Ранее Politeka сообщала, деньги на обучение для детей участников боевых действий.

Также Politeka сообщала, придется ли начинать все сначала после перерыва в автошколе.