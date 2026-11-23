В 2026 году государственное имущество в Украине продают за несколько миллионов гривен, но низкая стартовая цена еще не означает, что инвестиция будет выгодной. Вместе с дешевым активом покупатель рискует получить чужие долги.

Долги могут перейти даже по наследству, а при приватизации государственного имущества похожий риск подстерегает и покупателя: вместе с активом можно получить чужую задолженность.

В 2026 году государственное имущество в Украине продают через электронные аукционы Фонда государственного имущества на Prozorro.Продажи. Некоторые объекты стартуют с цены в несколько миллионов гривен, и стартовая сумма действительно может показаться привлекательной.

Однако низкая стартовая цена еще не означает, что покупка будет выгодной. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», вместе с объектом на нового владельца могут перейти и долги прежнего государственного предприятия.

Какие долги могут перейти на покупателя

Больше всего рисков несет покупка единого имущественного комплекса (ЕИК). По закону о приватизации покупатель ЕИК становится правопреемником всех прав и обязанностей предприятия, то есть и его долгов.

К таким обязательствам относятся задолженность по заработной плате перед работниками, долги перед государственным бюджетом, а также кредиторская задолженность перед поставщиками и партнерами.

Кроме того, на новый актив могут лечь коммунальные долги или просроченные платежи за предыдущие периоды. Все эти суммы придется погашать именно новому владельцу.

Как взыскивают такие долги

Долги не исчезают после продажи. Кредиторы сохраняют право требовать погашения уже от нового владельца, а взыскание может идти через суд и исполнительную службу.

Особенно чувствительна задолженность по зарплате. Работники бывшего госпредприятия могут обратиться в суд, и выплату возложат на того, кто купил комплекс.

Как проверить долги перед покупкой

Прежде чем делать ставку, стоит внимательно изучить карточку лота на Prozorro.Продажи. В приложениях там публикуют перечень обязательств и долгов, которые переходят вместе с объектом.

Несколько шагов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов:

определите тип объекта: отдельное имущество или единый имущественный комплекс;

прочитайте договор купли-продажи и все приложения;

проверьте перечень обязательств в карточке лота;

закажите консультацию юриста до оплаты.

Если сумма долгов превышает выгоду от низкой цены, от сделки лучше отказаться.

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