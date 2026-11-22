Осенью можно значительно уменьшить количество медведки и проволочника, которые зимуют в почве и весной портят молодую рассаду и клубни картофеля. Специалисты Госпродпотребслужбы советуют ставить навозные ловушки против медведки, а для проволочника готовить пищевые приманки.

Осенью на огороде еще можно существенно уменьшить количество медведки и проволочника, которые зимуют в почве и весной портят корни молодых растений и клубни картофеля. Ранее Politeka писала, о новых правилах внесения удобрений в Украине. А специалисты Госпродпотребслужбы советуют против медведки ставить навозные ловушки, а для проволочника готовить пищевые приманки. Об этом рассказывает KURAZH.

С похолоданием почвенные вредители становятся менее активными и перемещаются глубже, где температура стабильнее и меньше риск промерзания. Медведку, известную также как вовчок или ведмедка, привлекают теплые органические массы. Ее норы могут достигать 50 см в глубину, а чаще всего она селится на влажных участках, богатых органикой.

Проволочник - это личинка жука-щелкуна. Он питается семенами, корнями и клубнями, в частности картофелем. Личинки могут оставаться в земле несколько лет, а взрослые жуки и личинки зимуют примерно на глубине 15-61 см.

Как сделать навозную ловушку против медведки

Осенью на участке раскладывают несколько небольших кучек перегноя или навоза. Медведка устраивает в них гнезда, а через несколько дней ловушки собирают и уничтожают вместе с насекомыми.

Кучки стоит обозначить колышками и разместить там, где в течение сезона замечали наибольшую активность медведки. Оставлять их до весны нельзя: они станут удобным местом для зимовки. Ловушки лучше обустраивать до значительного охлаждения почвы.

Пищевые приманки против проволочника

Для проволочника используют пищевые приманки, вокруг которых собираются личинки. Лучше всего подходит замоченное зерно, кукуруза, овес, ячмень, горох или бобы.

Примерно полстакана приманки замачивают в воде на 24 часа, кладут в небольшой мешочек, закапывают на глубину 15-20 см и накрывают темным пластиком. Через 7-10 дней ловушку достают вместе с окружающей почвой и проверяют, есть ли там личинки.

Есть и более простой вариант: замоченное зерно или кукурузу кладут в ямку глубиной 8-13 см, накрывают черным пластиком и проверяют через 7-14 дней. Кусочки сырого картофеля или моркови лучше оставить как дополнительный способ наблюдения, а не основную ловушку.

Когда ставить ловушки и что делать с почвой

Еще один способ - глубокая осенняя вспашка или перекопка. Она разрушает ходы и гнезда и может способствовать вымерзанию вредителей, а часть личинок проволочника выносит ближе к поверхности, где их поедают птицы.

Перекапывать весь огород только ради борьбы с вредителями необязательно. На участках, где их было много, во время осенней обработки можно осматривать комья земли и собирать найденных личинок вручную.

Ориентироваться стоит не на календарь, а на состояние земли. На юге Украины почва иногда не замерзает даже в конце ноября, тогда как в северных и западных областях уже могут быть заморозки.

Навозные ловушки для медведки желательно установить до существенного похолодания, чтобы насекомые успели найти теплое место для зимовки. Приманки для проволочника наиболее эффективны, когда личинки находятся близко к поверхности. При температуре почвы ниже +10 °C они уходят глубже и перестают реагировать на приманку.

Если земля уже промерзла или сильно остыла, ставить ловушки не стоит. Тогда участок просто готовят к зиме, а наличие проволочника проверяют весной, когда почва прогреется.

Ранее Politeka сообщала, о новых правилах внесения удобрений, кого коснутся лимиты и штрафы.

Также Politeka писала, чем отличаются заморозки от приморозков и как называть первый холод на траве.