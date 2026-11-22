С 14 ноября банки и финучреждения, присоединившиеся к платежному меморандуму, снизили месячные лимиты исходящих переводов для предпринимателей: теперь это до 400 тысяч гривен для первой группы ФОП и до 1 миллиона для второй и третьей.

Лимиты на переводы в Украине изменились для предпринимателей - банки, подписавшие платежный меморандум, с 14 ноября втрое сократили месячные лимиты исходящих переводов для части ФОП.

Новые пороги назвал народный депутат Ярослав Железняк. Теперь месячный лимит исходящих переводов для ФОП первой группы составляет 400 тысяч гривен вместо прежних 600 тысяч, а для ФОП второй и третьей группы - 1 миллион гривен вместо 3 миллионов.

Кто подпадает под новые ограничения

Лимиты применяются не ко всем подряд. Банки и финучреждения определяют их по оценке риска клиента. Чаще всего под сокращение попадают вновь созданные ФОП или предприниматели, которые после длительной паузы внезапно возобновили активные операции по счетам.

Сам меморандум - это добровольная договоренность его участников, а предельный годовой доход для плательщиков единого налога определяют отдельно. Поэтому суммы в разных банках могут отличаться.

Что будет, если превысить лимит

Лимит считают по совокупности исходящих переводов за месяц, а не по одному платежу. Если ФОП с лимитом 1 миллион гривен уже отправил, например, пять переводов по 200 тысяч, следующий платеж может зависнуть.

В таком случае банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств, а расчеты с контрагентом временно задержатся - пока идет проверка счета.

Что делать, если платеж заблокировали

Подготовьте документы о доходах: договоры, счета-фактуры, акты, выписки, налоговые декларации.

Отвечайте на запрос банка как можно быстрее, чтобы не держать контрагента в ожидании.

Распределяйте крупные переводы по нескольким дням или планируйте их так, чтобы не пробивать месячный лимит.

Напомним, что суммы снизили именно для исходящих переводов с предпринимательских счетов. Поэтому если вы работаете как ФОП, стоит заранее уточнить свой лимит в службе поддержки банка.

Ранее Politeka сообщала, как избежать блокировки платежей с 14 ноября.