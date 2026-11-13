Українські банки посилюють контроль за переказами клієнтів, які не можуть підтвердити джерела доходів. До щомісячних лімітів тепер зараховують не лише перекази між людьми, а й платежі на рахунки ФОП та юридичних осіб.

Ліміти на перекази в Україні посилюють для клієнтів без підтверджених доходів. Банки почали зараховувати до щомісячних обмежень не лише перекази між фізичними особами, а й платежі на рахунки ФОП та юридичних осіб.

Для людей, які не надали документів про офіційні доходи, тепер діють щомісячні ліміти на вихідні перекази. Залежно від рівня ризику, який визначає сам банк, максимальна сума операцій може становити від 50 до 100 тисяч гривень на місяць.

Фінансові установи рахуватимуть сукупний обсяг переказів за всіма рахунками клієнта в межах одного банку. До розрахунку включаються як карткові перекази, так і платежі за банківськими реквізитами.

Для громадян із підтвердженими доходами передбачені винятки. Якщо людина може довести походження коштів офіційними документами, банк має право переглянути обмеження та збільшити доступний ліміт.

Підтвердити доходи можна довідкою про заробітну плату, податковою декларацією, відомостями про страховий стаж, документами про продаж нерухомості або отримання спадщини. У кожному випадку фінансова установа самостійно оцінює надану інформацію.

Що робити клієнту

Тим, хто регулярно відправляє великі суми, варто заздалегідь подбати про документи, які підтверджують походження грошей. Це допоможе уникнути додаткових перевірок та можливих обмежень під час операцій.

Банки пояснюють, що такі заходи спрямовані на боротьбу з тіньовими фінансовими операціями та виконання вимог фінансового моніторингу. Для більшості клієнтів, які користуються банківськими послугами в межах звичайних потреб, нові правила не матимуть суттєвого впливу.

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