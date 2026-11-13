Відкладений попит на долар посилює тиск на міжбанківський ринок, і в п'ятницю торги знову йдуть у вузькому діапазоні, що позначається на готівковому курсі та цінах.

Курс долара в Україні в листопаді знову під тиском: відкладений попит на американську валюту посилює навантаження на міжбанківський ринок. Як повідомляє видання "Курс України", ситуація повторює попередні дні.

У п'ятницю, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку зранку йде збалансована торгівля у вузькому діапазоні. Тобто покупці й продавці долара фактично зійшлися в ціні, але попит тримає котирування в напрузі.

Чому попит тисне на курс

Головний чинник - відкладений попит. Імпортери, компанії та частина населення, які тримали гривню в очікуванні вигіднішого курсу, тепер одночасно виходять на ринок. Коли таких покупців багато, це штовхає ціну долара вгору.

На міжбанку формується базовий курс, від якого відштовхуються банки й обмінники. Тож тиск на міжбанківський ринок рано чи пізно позначається на цінниках у касах.

Що буде з цінами

Долар в Україні - валюта розрахунків за більшість імпорту: від пального й техніки до продуктів на полицях. Коли долар дорожчає, це поступово переноситься у відпускні ціни.

Найшвидше на курс реагують імпортні товари й послуги, зав'язані на валюту. Вітчизняні продукти дорожчають повільніше, але теж не залишаються осторонь - виробники купують у валюті добрива, компоненти й паливо.

Де вигідніше міняти валюту

Готівковий курс у різних обмінниках може помітно відрізнятися. Перед тим як міняти гроші, порівняйте кілька точок поруч: різниця між купівлею і продажем на великій сумі може сягати пристойних грошей.

Орієнтиром слугує офіційний курс НБУ. У банках котирування зазвичай ближчі до міжбанківських, тоді як у невеликих обмінниках спред - різниця між ціною купівлі та продажу - буває ширшим.

Поки попит на долар лишається високим, розраховувати на різке здешевлення валюти навряд чи варто. Стежте за курсом уранці й увечері - саме тоді банки оновлюють котирування.

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