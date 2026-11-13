Отложенный спрос на доллар усиливает давление на межбанковский рынок, и в пятницу торги снова идут в узком диапазоне, что отражается на наличном курсе и ценах.

Курс доллара в Украине в ноябре снова под давлением: отложенный спрос на американскую валюту усиливает нагрузку на межбанковский рынок. Как сообщает издание "Курс Украины", ситуация повторяет предыдущие дни.

В пятницу, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке с утра идет сбалансированная торговля в узком диапазоне. То есть покупатели и продавцы доллара фактически сошлись в цене, но спрос держит котировки в напряжении.

Почему спрос давит на курс

Главный фактор - отложенный спрос. Импортеры, компании и часть населения, которые держали гривну в ожидании более выгодного курса, теперь одновременно выходят на рынок. Когда таких покупателей много, это толкает цену доллара вверх.

На межбанке формируется базовый курс, от которого отталкиваются банки и обменники. Поэтому давление на межбанковский рынок рано или поздно отражается на ценниках в кассах.

Что будет с ценами

Доллар в Украине - валюта расчетов за большую часть импорта: от топлива и техники до продуктов на полках. Когда доллар дорожает, это постепенно переносится в отпускные цены.

Быстрее всего на курс реагируют импортные товары и услуги, привязанные к валюте. Отечественные продукты дорожают медленнее, но тоже не остаются в стороне - производители покупают в валюте удобрения, компоненты и топливо.

Где выгоднее менять валюту

Наличный курс в разных обменниках может заметно отличаться. Перед тем как менять деньги, сравните несколько точек рядом: разница между покупкой и продажей на крупной сумме может составить приличные деньги.

Ориентиром служит официальный курс НБУ. В банках котировки обычно ближе к межбанковским, тогда как в небольших обменниках спред - разница между ценой покупки и продажи - бывает шире.

Пока спрос на доллар остается высоким, рассчитывать на резкое удешевление валюты вряд ли стоит. Следите за курсом утром и вечером - именно тогда банки обновляют котировки.

Ранее Politeka сообщала, доллар резко подешевел в обменниках: что происходит с курсом гривны.

Также Politeka писала, курс доллара в Украине: аналитики пересмотрели прогноз и назвали, сколько будет стоить валюта.

Как сообщала Politeka, курс доллара обновил рекорд: аналитики назвали, сколько будет стоить валюта до конца года.