Быстро убрать дом перед праздниками реально без генеральной уборки. Несколько простых лайфхаков помогут навести порядок за считанные минуты и сэкономить на средствах для уборки.

Дешевые лайфхаки для порядка в доме отнимают в разы меньше времени, чем полная генеральная уборка. Перед праздниками именно эти хитрости помогают встретить Рождество в чистом доме без многочасовых хлопот по хозяйству.

Как пишет Новини.LIVE, до Рождества осталось чуть больше месяца, поэтому о чистоте стоит позаботиться уже сейчас. Генеральная уборка вовсе не обязательна - достаточно знать несколько правил, которые ускоряют процесс в разы.

С чего начать быструю уборку

Самая большая ошибка - пытаться вымыть все подряд: от ящиков до самых дальних полок. Вместо этого работает правило «праздничного маршрута».

Пройдитесь по квартире так, будто только что пришли в гости. Внимание стоит уделить прихожей, гостиной, кухне и ванной комнате - именно эти места в первую очередь видят гости.

Далее действуйте по простому плану: соберите разбросанные вещи в корзину, мусор - в отдельный пакет, уберите лишнее со столов и подоконников, а собранные вещи разнесите по комнатам, не отвлекаясь на разбор шкафов.

Полезный лайфхак - включите таймер на телефоне на 10 минут. Он не даст «зависнуть» на одном участке и поможет быстрее перейти к следующему делу.

Как убираться быстро и без лишних усилий

Секрет эффективной уборки - правильная последовательность. Не обязательно полностью заканчивать одну комнату, прежде чем переходить к другой.

Сначала нанесите средство на загрязненную сантехнику по инструкции. Пока оно действует, займитесь пылью в других комнатах. Двигайтесь сверху вниз: от полок - к столам и тумбам, чтобы пыль не оседала на уже протертых поверхностях.

Еще одна хитрость - использовать две салфетки. Слегка влажной снимайте пыль, а сухой полируйте зеркала и стеклянные поверхности. Для разных зон, особенно санузла, берите отдельные принадлежности.

Пылесосить и мыть пол лучше в конце, когда все крошки и пыль уже оказались внизу.

Чем пользоваться и на что обратить внимание при покупке

Для быстрой уборки не нужна целая армия дорогих средств. Пара микрофибровых салфеток, обычное универсальное средство для поверхностей и средство для сантехники закрывают большинство задач.

При покупке обращайте внимание не на бренд, а на состав и назначение. Универсальные средства обойдутся дешевле, чем отдельные для кухни, ванной и окон. Сода и уксус по-прежнему остаются самым дешевым дуэтом для мытья плиты, раковины и устранения запахов.

На какие места обратить особое внимание

Даже после уборки дом может казаться неопрятным, если оставить без внимания несколько зон. В прихожей уберите лишнюю обувь, вытряхните коврик и протрите зеркало, освободите место для верхней одежды гостей.

На кухне вымойте посуду, раковину, плиту и столешницу. Даже если внутри холодильника не идеально, чистые рабочие поверхности сразу меняют впечатление.

В ванной протрите смесители, зеркало, раковину и унитаз, замените полотенца и проверьте наличие мыла и туалетной бумаги. В гостиной сложите пледы, уберите мелочи со столиков и протрите заметные следы на мебели.

Как создать праздничный уют

Когда основная уборка завершена, пять минут на детали делают свое дело: накройте стол чистой скатертью, проветрите комнаты, поправьте подушки и добавьте несколько праздничных украшений.

Главное перед праздниками - не довести каждый уголок до идеала, а создать чистую и уютную атмосферу, в которой приятно встречать гостей.

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