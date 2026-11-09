З настанням холодів українцям знову варто подбати про автономність житла: розповідаємо, які пристрої та лайфхаки допоможуть пережити відключення світла, тепла і води без зайвих витрат.

З настанням холодів українська енергосистема знову працює під навантаженням, тож відключення світла можуть повернутися будь-якої миті. Економія електроенергії в побуті - це лише частина підготовки: набагато важливіше заздалегідь зібрати набір пристроїв, які підтримають життя без світла, тепла і води. Базовий мінімум коштує не так дорого, як здається, якщо обирати техніку під реальні потреби, а не «на виріст».

Зарядна станція чи генератор: що варто купити першим

Зарядна станція - це насправді великий акумулятор із розетками, який заряджається від мережі, поки світло є, а віддає енергію тоді, коли його немає. Її ємність вимірюють у ват-годинах: моделі на 500-700 ват-годин вистачає, щоб підживити смартфон, ноутбук, роутер і невеликий світильник протягом кількох годин. Для холодильника знадобиться пристрій потужніший, від 1000 ват-годин, але такий варіант уже помітно дорожчий.

Генератор варто розглядати лише тим, хто живе у приватному будинку й готовий регулярно купувати пальне. Інверторну модель обирають за стабільну напругу - саме така безпечна для чутливої електроніки, тоді як звичайний бензиновий агрегат може пошкодити роутер чи холодильник. Не забувайте: генератор працює тільки надворі, усередині приміщення він небезпечний через чадний газ.

Світло без розетки і заряджання телефону

Найдешевше рішення - акумуляторні LED-лампи та ліхтарики. Вони світять яскраво, споживають мінімум енергії й заряджаються від звичайного павербанка. Для смартфона достатньо павербанка ємністю 20 000 мА-год - його вистачить на 4-5 повних зарядок, а це щонайменше три доби зв'язку в ощадному режимі. Окремі моделі підтримують швидке заряджання, тож телефон можна буде «напоїти» за короткий проміжок, коли світло ненадовго ввімкнули.

Не зайвим буде і механічний лайфхак: тримайте телефон в режимі енергоощадження, знизьте яскравість екрана та вимкніть автозавантаження - так заряду вистачить значно довше. Заряджайте всі пристрої одразу, щойно з'явилася напруга, поки вона не зникла знову.

Тепло і вода: прості рішення на кілька годин

Гаряча їжа без плити - це туристичний пальник із газовим балоном або портативна газова плитка. Вони коштують небагато, але дають змогу приготувати суп чи закип'ятити воду для чаю. Термос на 1,5-2 літри збереже окріп гарячим упродовж 12-18 годин, тож ранковий чай можна заварити і без електрочайника.

Щодо запасу води діє просте правило: 3-5 літрів технічної води на людину на добу для гігієни і ще 1,5-2 літри питної. Зберігайте її в закритих пластикових пляшках у темному місці. Для обігріву маленької кімнати підійдуть ковдра й термобілизна - вони дешевші та безпечніші за будь-які саморобні обігрівачі.

Як зекономити при покупці обладнання

Не купуйте все одразу. Спершу визначте, які потреби критичні: зв'язок, світло чи холодильник, - і відштовхуйтеся від цього. Порівнюйте ціну не в гривнях, а у ват-годинах на гривню: іноді станція меншої ємності, але від перевіреного бренду обійдеться вигідніше в довгостроковій перспективі. Перевіряйте, чи є в комплекті адаптери й кабелі, бо окремо вони можуть додати до чеку чималу суму.

Окремо подбайте про дрібниці, які коштують копійки, але рятують: запасні батарейки, свічки, сірники, подовжувач і зарядні кабелі. Саме вони найчастіше виявляються найслабшим місцем у найневідповідніший момент.

Раніше Politeka повідомляла, де опублікували графіки відключення світла в Кропивницькому на 4 листопада.

Також Politeka повідомляла, який тариф на світло з електроопаленням діє до 2000 кВт.

Як повідомляла Politeka, борг за світло можуть нарахувати помилково.