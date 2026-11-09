Водіям пояснили, які щоденні звички за кермом найшвидше зношують автоматичну коробку передач у міських заторах, і що робити, щоб уникнути дорогого ремонту.

Ресурс автоматичної коробки передач у міських заторах скорочується набагато швидше, ніж більшість водіїв уявляє. Як пояснюють фахівці видання «Автотема», найбільш уразливими до постійних мікрорухів і тривалих зупинок у щільному потоці є роботизовані коробки передач із подвійним зчепленням, відомі як DSG або DCT.

На відміну від класичних гідротрансформаторних «автоматів», де крутний момент передається через потік робочої рідини, роботизовані системи використовують механічне змикання дисків зчеплення. У режимі «старт-стоп», коли автомобіль у заторі постійно рушає і зупиняється, зчеплення змушене працювати в режимі проковзування. Це виділяє багато тепла і прискорює знос фрикційних накладок.

Найпоширеніша помилка водія - спроба втримати машину на схилі легкою грою педаллю газу. У цей момент зчеплення залишається у напівзамкненому стані, робоча температура вузла миттєво підскакує, а накладки стираються. Замість цього радять під час зупинки користуватися звичайним гальмом, а якщо стоїте довше за хвилину - переводити селектор у нейтральний режим і затягувати стоянкове гальмо. Так контури передачі потужності розмикаються і механізм встигає охолонути.

Ще один прийом - не «прилипати» до автівки попереду. Коли дистанція замала, коробка постійно стрибає між першою і другою передачами, а мехатронік виконує надмірну кількість циклів. Варто тримати більший проміжок: коли попереду від'їжджають на значну відстань, можна плавно рушити і проїхати довший відрізок шляху без частих зупинок. Це береже і зчеплення, і мехатронік.

Також фахівці нагадують, що стан охолоджувальної рідини та масла в коробці напряму впливає на витривалість вузлів. Регулярна заміна мастильних матеріалів потрібна навіть тоді, коли виробник заявляє про їхню довговічність - це гарантія, що коробка витримає критичні температури влітку. Варіаторні трансмісії (CVT) теж не люблять перегріву, проте саме роботизовані системи вимагають від водія найбільш зваженого підходу до роботи з тягою.

Що робити водієві в заторі, щоб зберегти коробку

Під час короткої зупинки тримайте машину робочим гальмом, а не акселератором.

Якщо стоїте довше за хвилину - переведіть селектор у режим N і затягніть стоянкове гальмо.

Тримайте більшу дистанцію до автомобіля попереду, щоб рідше перемикати передачі.

Не рвіть зі старту: плавний розгін зменшує проковзування зчеплення.

Вчасно міняйте масло і охолоджувальну рідину в коробці.

Ремонт автоматичної трансмісії - один із найдорожчих у сучасному авто. Дотримання цих простих правил разом зі своєчасним обслуговуванням дозволяє уникнути значних витрат і продовжити ресурс вузла на багато тисяч кілометрів.

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