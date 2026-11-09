Водителям объяснили, какие ежедневные привычки за рулем быстрее всего изнашивают автоматическую коробку передач в городских пробках, и что делать, чтобы избежать дорогого ремонта.

Ресурс автоматической коробки передач в городских пробках сокращается гораздо быстрее, чем представляет большинство водителей. Как объясняют специалисты издания «Автотема», наиболее уязвимыми к постоянным микропередвижениям и длительным остановкам в плотном потоке являются роботизированные коробки передач с двойным сцеплением, известные как DSG или DCT.

В отличие от классических гидротрансформаторных «автоматов», где крутящий момент передается через поток рабочей жидкости, роботизированные системы используют механическое смыкание дисков сцепления. В режиме «старт-стоп», когда автомобиль в пробке постоянно трогается и останавливается, сцепление вынуждено работать в режиме проскальзывания. Это выделяет много тепла и ускоряет износ фрикционных накладок.

Самая распространенная ошибка водителя - попытка удержать машину на склоне легкой игрой педалью газа. В этот момент сцепление остается в полузамкнутом состоянии, рабочая температура узла мгновенно подскакивает, а накладки стираются. Вместо этого советуют во время остановки пользоваться обычным тормозом, а если стоите дольше минуты - переводить селектор в нейтральный режим и затягивать стояночный тормоз. Так контуры передачи мощности размыкаются и механизм успевает остыть.

Еще один прием - не «прилипать» к машине впереди. Когда дистанция слишком мала, коробка постоянно перескакивает между первой и второй передачами, а мехатроник выполняет избыточное количество циклов. Стоит держать больший промежуток: когда впереди отъезжают на значительное расстояние, можно плавно тронуться и проехать более длинный отрезок без частых остановок. Это бережет и сцепление, и мехатроник.

Также специалисты напоминают, что состояние охлаждающей жидкости и масла в коробке напрямую влияет на выносливость узлов. Регулярная замена смазочных материалов нужна даже тогда, когда производитель заявляет об их долговечности - это гарантия, что коробка выдержит критические температуры летом. Вариаторные трансмиссии (CVT) тоже не любят перегрева, однако именно роботизированные системы требуют от водителя наиболее взвешенного подхода к работе с тягой.

Что делать водителю в пробке, чтобы сохранить коробку

Во время короткой остановки держите машину рабочим тормозом, а не акселератором.

Если стоите дольше минуты - переведите селектор в режим N и затяните стояночный тормоз.

Держите большую дистанцию до автомобиля впереди, чтобы реже переключать передачи.

Не рвите со старта: плавный разгон уменьшает проскальзывание сцепления.

Вовремя меняйте масло и охлаждающую жидкость в коробке.

Ремонт автоматической трансмиссии - один из самых дорогих в современном автомобиле. Соблюдение этих простых правил вместе со своевременным обслуживанием позволяет избежать значительных расходов и продлить ресурс узла на многие тысячи километров.

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