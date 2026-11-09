Долг за коммунальные услуги не всегда означает автоматический отказ в жилищной субсидии. Есть четкий перечень случаев, когда Пенсионный фонд не имеет права отказать даже при наличии просроченной задолженности.

Субсидия на оплату коммуналки в Украине не теряется автоматически, если за домохозяйством числится долг. Пенсионный фонд имеет четкий перечень случаев, когда даже просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги не является основанием для отказа в назначении жилищной субсидии.

По общему правилу субсидию не назначают, если в составе домохозяйства есть лица с просроченной более чем на три месяца задолженностью по оплате ЖКУ, общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен. Эта норма закреплена в постановлении Кабмина №848, которым утвержден порядок предоставления населению субсидий.

Когда долг не мешает получить субсидию

Перечень исключений, при которых ПФУ обязан назначить помощь несмотря на долг, является исчерпывающим. Первый и самый распространенный случай - заключенный договор о реструктуризации задолженности. Если человек подписал такой договор с поставщиком услуг, это снимает препятствие для оформления субсидии.

Второй случай - долг оспаривается в суде. Достаточно предоставить определение об открытии производства или исковое заявление, и фонд не имеет права отказать, пока идет судебное разбирательство.

Третье обстоятельство - задолженность возникла за услуги, которые фактически не предоставлялись. Например, в платежке начислили плату за отопление, хотя батареи в квартире были холодными. Если это подтверждено документально, долг в расчет не берется.

Четвертый случай касается ситуаций, когда лицо, за которым числится долг, фактически не проживает в помещении. Это подтверждается актом о фактическом проживании или справкой, и тогда долг этого лица не переносится на остальную часть домохозяйства, которая подает документы на субсидию.

Что делать, если отказали из-за долга

Если Пенсионный фонд отказал в назначении субсидии именно из-за задолженности, но вы подпадаете под одно из перечисленных исключений, решение можно обжаловать. Сначала обратитесь в орган ПФУ с заявлением и подтверждающими документами, а если это не помогло - в вышестоящий орган фонда или в суд.

Главное - зафиксировать причину отказа письменно. Она должна быть указана в решении об отказе, которое фонд обязан направить. Без письменного решения спорить значительно сложнее.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что неоспариваемый просроченный долг - одна из самых частых технических причин отказа, тогда как настоящая причина нередко кроется в незавершенном судебном споре или устаревших данных о составе домохозяйства. Поэтому перед подачей стоит сверить, нет ли среди членов семьи человека, который давно не проживает по адресу, но до сих пор значится в документах.

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